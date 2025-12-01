キャンベラで開催

豪州の11歳女子スプリンターが新記録を樹立した。11月29日に豪州・キャンベラで行われた「スクールスポーツ・オーストラリア陸上競技選手権大会」11歳部門の女子100メートルで、ハーロウ・ペイトが12秒16（追い風1.9メートル）をマークして優勝。海外ファンからも驚きの声が殺到している。

ペイトは序盤から抜け出すと、大きなストライドでグングン加速し、ライバルを突き放してゴール。表彰台で金メダルを受け取ると、少女らしい無邪気な笑顔を見せた。

12秒16は大会記録を塗り替える好タイム。自身のインスタグラムでレース動画を公開すると、海外ファンからは「驚異的なアスリートだ」「とんでもないな」「飛んでいるみたいだ」「スターの誕生だ」「伝説だ」と衝撃を受けた様子の声が上がっている。

なお、12歳部門の女子100メートル決勝では優勝者が12秒30（追い風2.8メートル）をマーク。ペイトは1歳年上の追い風参考よりも0秒14速いタイムを記録したことになる。日本では今年の「日清食品カップ 全国小学生陸上」で女子6年100メートル部門トップの岡本燦李が12秒65（追い風5.8メートル＝参考）だった。これからの活躍に目が離せない。



