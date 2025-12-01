札幌MF深井一希へサポーターがメッセージ

北海道コンサドーレ札幌のサポーターが今季限りで引退するMF深井一希を圧巻のコレオで出迎えた。

J2リーグは11月29日に最終節が各地で行われた。札幌はホームで愛媛FCと対戦。1万8612人の観客が集まった試合で、3-0の勝利で今季を締めくくった。

この試合では今季限りでスパイクを脱ぐ深井がキャプテンとして先発出場。後半13分までプレーした。キックオフの前にはホームのゴール裏スタンドではサポーターによる深井の背番号「8」が刻まれたユニフォームとトップチーム在籍期間を表す「2013-2025」のコレオが浮かび上がった。

下部組織時代も含めれば22年もの間“札幌一筋”を貫いた正真正銘のレジェンド。クラブは公式Xで「これからもともに歩んでいこう。」のメッセージと共に試合後の胴上げの様子やコレオの写真を公開。「お疲れ様でした」「入場時にキャプテンマークを巻いているだけで、涙が出てきました」「ものすごい一体感」「コレオ綺麗すぎる」「ゴール裏のコレオ素晴らしすぎてもう泣く」「素敵」と大きな反響を呼んでいた。

深井は指導者への転身を表明していることもあり、「監督として戻ってくることを楽しみに」「次は初めてのユース出身監督という形で新しい景色を見せてくれ」といった将来への期待の声も上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）