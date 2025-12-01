富山MF亀田歩夢がゴール時の反応が話題に

J2カターレ富山は11月29日、J2リーグ最終節でブラウブリッツ秋田に4-1で勝利し、同勝ち点のロアッソ熊本を得失点差「1」だけ上回る形で劇的残留を決めた。

残留を決める高卒ルーキーMF亀田歩夢の得点が決まった瞬間、ボールパーソンの喜びようが注目を集めていた。

残留争いの渦中で迎えた最終戦。富山は後半8分にPKで先制するなど後半15分までに2点のリードを奪った。その後に1点を返されたが、後半44分にMF椎名伸志のゴールが決まり3-1とした。さらにアディショナルタイム3分、亀田が左サイドからドリブル突破でエリア内にペナルティーエリア内に侵入し、右足のシュートでダメ押しの4点目をゲット。高卒1年目の亀田はこれがプロ初ゴールだった。

4-1で勝利した富山はヴァンフォーレ甲府と0-0で引き分けた熊本と勝ち点38で並んだが、得失点差で熊本を「1」上回る結果となり、逆転で残留圏の17位に浮上。劇的な形でJ2への生き残りを決めた。

値千金の4点目を挙げた亀田の個人技が称賛を浴びる一方、得点が決まった瞬間にゴール裏にいたボールパーソンの喜びようもSNSでは大きな注目を集めている。まるでチームの一員かのように右手を振り上げ、ジャンプして大喜び。これを見たファンからは「めっちゃ喜んでる」「ボールボーイ最高すぎるw」「このボールボーイの喜び方好きすぎる」「ボールパーソンの子脳汁出まくってる」「ボールボーイの喜びようもいい」「喜びようが半端ない」「ゴールが決まった瞬間に、喜びを爆発させてるの、とても良いね」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）