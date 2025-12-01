とにかく明るい安村が出演して話題となった英国のオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」（BGT）の辛口審査員として知られ、「Xファクター」や「アメリカン・アイドル」のプロデューサーでもあるサイモン・コーウェル（66）が、自身のアンチエイジング法について語った。婚約者ローレン・シルバーマンとの間に11歳の息子エリック君を持つサイモンは、年齢を重ねる中で体を守るために「血液を洗う」という独特の施術を取り入れているという。



【写真】婚約者ローレン・シルバーマンと2ショットを披露したサイモン

サイモンはポッドキャスト「Rolling Stone Music Now」で、「ウェルネスクリニックに通っていて、血液を取り出し、洗浄・濾過して再び体に戻すんだ」と説明。さらに同クリニックでは検査を受けると「あなたの年齢」を数値化して伝えられるといい、「食生活の改善、運動、ストレス軽減、サプリメントの摂取によって実際に若返ったよ」と語った。「頭はまだ冴えているし、エネルギーもある」と自信を見せている。



一方でサイモンは、家族の存在が心の支えになっていることも強調した。「エリックとローレンがいなければ途方に暮れていただろう。人生に行き詰まり、落ち込んでいた時期もあった」と振り返り、「息子の笑い声を聞き、幸せそうな姿を見ることに勝るものはない。人間としてのすべてが変わる」と語った。さらに「彼を守り、導き、正しい方向へ進めることが自分の役割だ」と父親としての責任感を語っている。



