“枕の寿命”は素材でどれくらい変わる？長くても5年？寝具メーカーが教える正しい買い替えタイミングと選び方

毎日使っている枕だが、どれくらい前に購入したものかをすぐに答えられるだろうか。

買い換えのタイミングが分からず何となく使い続けてきた。しかし、ふと「以前より薄くなった気がする」「何だか変なにおいがする」などと感じたことがあるかもしれない。

実はそんな枕にも“寿命”があり、実は2〜3年だというのだ。SNSでも「2年！？」「そんな短いの!?」と驚きの声が定期的にあがっている。

では枕の“寿命”はどんな風に決まっているのだろうか？また選び方のポイントは？



枕に関する疑問を寝具メーカーの西川株式会社に聞いた。

枕もくたびれる

「人の頭の重さは、全体重の約8％を占めるといわれています。その重さを毎晩支えているために、少しずつ中身がへたって高さが低くなったり、固くなったり、枕は意外と寿命が短いものです」

同社はホームページでこのように“枕の寿命”を紹介。枕の中身の素材、使用している人、使用環境などにもよるが、基本的には2〜3年での買い替えを勧めている。

担当者によると、耐用年数の目安は綿（わた）やフェザー（ハネ）、ウレタンフォーム（低反発など）は2〜3年とのこと。またパイプ素材で3〜5年、そば殻は1〜2年だという。

これを過ぎると枕がへたったり、使っている人の体形や姿勢の変化で体と合わなくなったりすることがあるため、枕が“寿命”を迎えるのだという。

不調の原因になることも

枕が経年劣化していく理由は分かったが、「いつもの枕でリラックスできる」「愛着がある」といった理由から同じものを使い続ける人もいることだろう。

しかし担当者は「いつ購入したか思い出せない枕は、買い替えていただきたいです」とのこと。長く使っているうちに体に合わなくなった枕は、肩凝りや首の痛みの原因になることもあるというのだ。

たしかに、毎日使っているからこそ、不調の原因が枕だとは、なかなか気付けないのかもしれない。



ただし、以下の違和感などに一つでも思い当たったら買い替えのサインだ。



「枕が全体的にへたってきた」「購入してから年月がたった」「高さが合わなくなった」「においが気になる」「肩凝りや腰痛がひどい」「自分の体型や姿勢が以前と変化した」…。

今の枕がどれだけ気に入っていても、これらを感じるのであれば検討してほしい。



「新しい枕を購入する際、今使っている枕の様子を伝えてみてください。おすすめの枕を紹介してもらえると思います」

枕の正しい選び方・使い方

最後に、枕の選び方と使い方のポイントを紹介したい。

【選び方】

・横向き寝・あおむけ寝に対応する、2つの高さがある枕

・しっかり首を支えてくれる、使う人に合った枕

・使う人が落ち着く素材を選ぶ

【使い方】

・頭や首・肩を正しく当てる。

・枕カバーを掛け、こまめに洗濯し、清潔に保つこと。

・時々干して湿気を逃がすのも気持ちよく使う

使っている枕のことをあまり気にしたことがなかった人は、これらに注意して、いつ購入したかなど確認してみてはどうだろう。

枕をチェックすることが、これからの快適で健康な眠りにつながることだろう。