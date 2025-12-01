ベネディクト・カンバーバッチがセラピスト演じる短編公開、『World of Tanks』ホリデー作戦アンバサダーに就任

マーベル『ドクター・ストレンジ』などでお馴染みのベネディクト・カンバーバッチが、PC向け戦車アクションゲーム『World of Tanks』で実施されるゲーム内イベント「ホリデー作戦2026」公式アンバサダーに就任。本人出演の映像やコメントが届いた。

『World of Tanks』は、戦車による戦争をテーマとした、チームベースの大規模マルチプレイオンラインアクションゲーム。第二次世界大戦頃のダイナミックな戦車バトルを楽しもう。

高い知性とカリスマ性で知られるベネディクト・カンバーバッチは、戦場での冷静さと緻密な戦略、巧みな指揮を重視した新しいリーダー像を『World of Tanks』にもたらす。プレイヤーは、祝祭のミッションや華やかな報酬、ホリデーならではのサプライズに満ちた、魔法のような冬の冒険を楽しむことができる。



ベネディクト・カンバーバッチはホリデー仕様のガレージで搭乗員たちを出迎え、特別な任務を通じてガレージにホリデー作戦ならではの雰囲気を演出。プレイヤーは、オリジナル音声パック付きでゲーム内に限定車長として登場するベネディクト・カンバーバッチをテーマにした限定報酬などを獲得できる。

ベネディクト・カンバーバッチ コメント

「今年『World of Tanks』のホリデー作戦に参加できて、とてもうれしく思います。『World of Tanks』は、戦略やチームワーク、そして常に数手先を考えることを大切にしているゲームです。チームと一緒に取り組み、その世界に新しいテイストと少しのホリデームードを加える作業を、とても楽しみました。すべてのプレイヤーの皆さんに、すばらしいホリデーシーズンが訪れることを願っています」

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

『World of Tanks』チームはゲーム内のイベントとあわせて、毎年ホリデーシーズンの恒例となっている「ホリデー作戦」の完全新作オリジナル短編映画も公開。



今年の物語は、気になる相手のサラに話しかける勇気がなかなか出せない内気な会社員セバスチャンが主人公。そこに、機知に富み、やや風変わりなセラピストとしてベネディクト・カンバーバッチが登場し、独創的で少し変わったセッションを通じて、セバスチャンが自分の恐怖と向き合うのを手助けする。



その結果として生まれるのは、勇気やつながり、『World of Tanks』への共通の愛情を描いた、温かくユーモラスで、どこかシュールな物語。思いがけないところから勇気が生まれることを思い出させてくれる、ホリデーシーズンにふさわしい物語だ。

『World of Tanks』ゲーム内イベント「ホリデー作戦2026」は2025年12月5日（金）～2026年1月12日（月）までの期間に実施。