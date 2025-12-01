『ターミネーター』シリーズを筆頭に、たくましく意志の強いキャラクターを観る者に印象づけてきたリンダ・ハミルトンは、自らの容貌にも強い自負と誇りを抱いている。

いよいよ配信開始となった「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」にて新キャラクターのドクター・ケイ役として登場するハミルトン。現在69歳、ベテラン俳優の貫禄たっぷりだが、いわゆる「アンチエイジング」には全く関心がないようだ。

米に対し、ハミルトンは「どんなレベルであれ、私は若く見せることに決して時間を割いたりしません。これは私が築き上げた顔だという事実を、完全に受け入れています。様々なことを教えてくれるものですし」と語る。

顔の整形には手を出さず、ハミルトンが注力しているのは身体のケア。「ストレンジャー・シングス」撮影中は週に3回ジム通いをこなしたという。

「ピラティス、ヨガ、フリーウェイト、マシン、ケーブルトレーニング、あらゆることをしました。ジムにいって胸と背中のトレーニングをしようっていうのじゃなくて、ただ“今日はどこをゆるめて、伸ばす必要があるだろう？”って考えるのが好きなのかも」

ハミルトンは以前、「タフでいること」に疲弊し、俳優業の引退を考えていたが、「ストレンジャー・シングス」からのオファーを受け、気持ちが変わったのだといた。お尻が痛いと嘆いていた時期もあったようだが、自身もファンである「ストレンジャー・シングス」シリーズへの出演となれば、週3のジム通いも心躍るものだったのだろう。

『ターミネーター2』ではジェームズ・キャメロン監督から髪を切るよう指示されたが、「女性らしく、かつめちゃくちゃ強い女性像を打ち出したい」とポニーテールにするアイデアを提案したように、ハミルトンはキャラクター造形に強いこだわりを持つ。「ストレンジャー・シングス」にて演じる科学者ドクター・ケイ役はまだ多くがベールに包まれているが、ハミルトンらしいユニークな解釈が含まれているのかもしれない。

シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は全世界独占配信中。

