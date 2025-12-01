「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。

ワースト1：「自分だけが損をしている」と感じている

会社に対して不満を抱くことは誰にでもあります。

しかし、「自分だけが損をしている」「評価されないのは会社のせいだ」といった被害者意識が強くなりすぎた時点で、その人のパフォーマンスも、社内での信頼も急速に落ちていきます。

このタイプの人は、周囲に対しても皮肉や愚痴が多くなりがちです。

自分は頑張っているのに報われない、他人は適当にやって評価されている、そんな不満ばかりを抱えてしまうと、協調性も失われていきます。

「我慢」ではなく、「戦略的撤退」を選ぶべき

不満を感じながらも「今さら辞められない」「どこへ行っても同じかもしれない」とズルズル居続けることは、自分にとっても組織にとってもマイナスです。

本当に頑張っても評価されないなら、そこで「腐る」よりも、「自分が活きる環境」を探したほうが健全です。

辞めるという選択は、逃げではありません。「損している」と感じ続ける人生の方が、よほど損失です。

「辞める前にすべきこと」はある

ただし、辞める前にやるべきことはあります。

それは、「自分のスキルと実績を客観的に棚卸しすること」です。

転職市場に出ると、これまで評価されなかったことが、別の組織では高く評価されることもあります。

逆に、「社内で評価されないのは自分の市場価値がないから」という残酷な現実を突きつけられることもあります。

どちらにせよ、まずは冷静な自己分析が必要です。

自分を不幸にする環境からは、潔く離れる選択も必要です。

「自分が損をしている」と思い始めたときこそ、次のステージを本気で考えましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。