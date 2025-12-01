「さっさと会社を辞めたほうがいい人」の特徴・ワースト1
「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
ワースト1：「自分だけが損をしている」と感じている
会社に対して不満を抱くことは誰にでもあります。
しかし、「自分だけが損をしている」「評価されないのは会社のせいだ」といった被害者意識が強くなりすぎた時点で、その人のパフォーマンスも、社内での信頼も急速に落ちていきます。
このタイプの人は、周囲に対しても皮肉や愚痴が多くなりがちです。
自分は頑張っているのに報われない、他人は適当にやって評価されている、そんな不満ばかりを抱えてしまうと、協調性も失われていきます。
「我慢」ではなく、「戦略的撤退」を選ぶべき
不満を感じながらも「今さら辞められない」「どこへ行っても同じかもしれない」とズルズル居続けることは、自分にとっても組織にとってもマイナスです。
本当に頑張っても評価されないなら、そこで「腐る」よりも、「自分が活きる環境」を探したほうが健全です。
辞めるという選択は、逃げではありません。「損している」と感じ続ける人生の方が、よほど損失です。
「辞める前にすべきこと」はある
ただし、辞める前にやるべきことはあります。
それは、「自分のスキルと実績を客観的に棚卸しすること」です。
転職市場に出ると、これまで評価されなかったことが、別の組織では高く評価されることもあります。
逆に、「社内で評価されないのは自分の市場価値がないから」という残酷な現実を突きつけられることもあります。
どちらにせよ、まずは冷静な自己分析が必要です。
自分を不幸にする環境からは、潔く離れる選択も必要です。
「自分が損をしている」と思い始めたときこそ、次のステージを本気で考えましょう。
（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。