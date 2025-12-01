全長4.3mで6速MT搭載！ トヨタ「4人乗りスポーツカー」に注目！ “鮮烈イエロー”がインパクト大！ トヨタ「GR86“イエローリミテッド”」とは？

10年ぶりに採用された「サンライズイエロー」

トヨタは2025年9月5日、FRスポーツカー「GR86」に特別仕様車「RZ“Yellow Limited”（以下、イエローリミテッド）」を設定したと発表しました。

通常のGR86と比較して、どのような点が変更されているのでしょうか。

トヨタ「GR86」特別仕様車「RZ “Yellow Limited”」

このGR86は、トヨタとスバルが共同開発したFRレイアウトのスポーツカーです。そのルーツである初代「86」は2012年にデビューしました。

軽量なボディと低重心設計がもたらす優れたハンドリング性能や、2リッター水平対向エンジンによる心地よい走り、そして200万円台からという求めやすい価格設定が評価され、若い世代からベテランドライバーまで多くのファンを獲得しました。

2021年に実施されたフルモデルチェンジで2代目へと進化した際に、車名にトヨタのスポーツブランドである「GR」の名が与えられ、GRシリーズのラインアップに加わりました。排気量を2.4リッターへ拡大した水平対向4気筒エンジンの搭載やボディ剛性の強化などにより、現代のスポーツカーにふさわしい洗練された性能を実現し、サーキット走行から日常的なドライブまで、多様なシーンで楽しめるクルマとして再び注目を集めています。

現行モデルのボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmで、低く構えたワイドなフォルムが軽快感と迫力を両立させています。内装はシンプルかつ機能的にまとめ上げられており、ドライバーが運転に集中できる空間となっています。

さらに、先進の安全運転支援システム「アイサイト」が全グレードに標準で備わる点も特徴で、スポーツカーとしての走りの楽しさに加え、日常での使用における安心感も確保されています。

特別仕様車イエローリミテッドには、多数の専用装備が与えられています。中でも最も目を引くのは、鮮烈な印象を与える専用ボディカラーの「サンライズイエロー」です。このカラーは、2015年に発売された初代86の特別仕様車「GT“Yellow Limited”」に採用されたもので、今回10年ぶりに復活を遂げました。走行中でも停車中でも視線を集める、存在感のあるデザイン性を持っています。

足元にはダークグレーメタリック塗装の専用アルミホイールが装着され、引き締まったスタイリングを演出します。加えて、ブレンボ製のブレーキやSACHS（ZF）製のショックアブソーバーも装備されており、スポーツ走行時のパフォーマンスがより一層高められています。

インテリアにも、ボディカラーのイエローと呼応する特別な仕立てが施されました。ステアリングホイールやシフトブーツ、パーキングブレーキレバー、フロントシート、ドアアームレストなど、室内の随所にイエローのステッチや専用の刺繍が配され、統一感のある空間が作り出されています。ベースとなっているRZグレードではサテンシルバー仕上げとなるセンターコンソールやインパネの加飾もブラックに変更されるなど、細部にわたって特別な仕様となっています。

このイエローリミテッドは300台の限定で抽選販売されましたが、申し込み受付は9月21日にすでに締め切られています。抽選販売が終了した今、その希少性からコレクションとしての価値も高まっています。

GR86が持つ本来の走りの楽しさとデザイン性を、特別なカラーリングと装備でさらに引き立てたこのモデルは、今後も多くのクルマ好きから熱い視線を浴び続けることでしょう。