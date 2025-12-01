¡Ú¹ðÃÎ¡ÛUAEÈ¯¡¢AIÀìÌçÂç³Ø±¡¤¬Åìµþ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡Ö¼¡À¤ÂåAI¤È¥¥ã¥ê¥¢¡×¹Í¤¨¤ë
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ë¤¢¤ë¡¢À¤³¦½é¤ÎAIÀìÌçÂç³Ø±¡¡ÖMBZUAI¡×¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡À¤ÂåAI¸¦µæ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¡ÁÆüËÜ¡ßUAE¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬12·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Ä«Æü¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¥ß¥É¥ë¥¤¡¼¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¼çºÅ¤·¡¢MBZUAI¤¬¶¦ºÅ¡£
MBZUAI¤«¤é¡¢À¸À®AI¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡ÊNLP¡Ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢´¥·òÂÀÏº¶µ¼ø¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³Ø²ÊÉôÌçÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼¿ÎÉ§¡¦ÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¤¬»²²Ã¡£»º¶È³¦¤«¤é¡¢Íý³ØÇî»Î¤Ç¤¢¤ë¼¯»ÒÌÚ¹¨ÌÀ¡¦²£²Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÒÄ¹¤é¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢µÜÃÏ¤æ¤¦¡¦Ä«Æü¿·Ê¹GLOBEÊÔ½¸Ä¹¡£
AI¸¦µæ¤Î¼ÂºÝ¤ä³ØÀ¸À¸³è¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢Âç³ØÀ¸¤äÃæ¹âÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤Î´Ø¿´¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥»¥ß¥Ê¡¼½ªÎ»¸å¤Ï¸¦µæ¼Ô¤éÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤»¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡ÊÀèÃå100¿Í¡Ë¤â¤¢¤ë¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎPeatix¥µ¥¤¥È¤«¤é
¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦½¤»Î¡¦Çî»Î¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë/³¤³°Âç³Ø±¡¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë
¡¦AI¸¦µæ¡ÊML/NLP/CV/¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡¢¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì´Ä¶¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤äÀ¸³è¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
ÅöÆü¤ÎÆâÍÆ
Âè1Éô ´ðÄ´¹Ö±é¡
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥óMBZUAIÉû³ØÄ¹¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¶µ°é¤ÈAI¸¦µæ¤Î¸½ºß¡×
Âè2Éô ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡
´¥·òÂÀÏºMBZUAI¶µ¼ø¡¢¼¯»ÒÌÚ¹¨ÌÀ¡¦²£²Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ÒÄ¹¡ÖAI¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤¿ÃæÅì¡ßÆüËÜ¤Î¹ñºÝÅª¿ÍºàÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¡×¡¡¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡§µÜÃÏ¤æ¤¦Ä«Æü¿·Ê¹GLOBEÊÔ½¸Ä¹¡Ë
Âè3Éô ´ðÄ´¹Ö±é¢
ÃæÂ¼¿ÎÉ§MBZUAI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³Ø²ÊÉôÌçÄ¹¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡§AI¤¬¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ï¡×
Âè4Éô ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢
Ã°±©ºÌÆà¡¦MBZUAIÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢°æ¾å¹ä¡¦MBZUAIÇî»Î²ÝÄø³ØÀ¸¡¢ÏÂ½ÐÁ±ÂçÏ¯¡¦Ä«Æü¿·Ê¹¥ß¥É¥ë¥¤¡¼¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¼ã¼êºÂÃÌ²ñ¡×¡Ê¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡§µÜÃÏÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¡ÁêÃÌ²ñ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡Ê¿½¤·¹þ¤ßÀèÃå100¿Í¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼¡À¤ÂåAI¸¦µæ¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥ê¥¢¥ë¡¡¡ÁÆüËÜ¡ßUAE¤Ç¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡Á
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡¡16:00³«±é¡Ê15:00³«¾ì¡Ë¡¡19:00½ªÎ»Í½Äê
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®Ä«Æü¥Û¡¼¥ë¡¡¢£Íè¾ìÄê°÷¡§400¿Í¡¡¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹¥ß¥É¥ë¥¤¡¼¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿¶¦ºÅ¡§MBZUAI
¢£¸å±ç¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÃæÅì¶¨ÎÏ¥»¥ó¥¿¡¼
¢£¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
¢£¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡§¤³¤Á¤é¤ÎPeatix¥µ¥¤¥È¤«¤é