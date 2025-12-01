エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。歌手の浜崎あゆみ（47）が急きょ中止となった上海公演の会場で“無観客公演”を行ったことに言及した。

浜崎は先月28日、インスタグラムのストーリーズに「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表。浜崎のロゴマークのデザインの指輪をした手の写真を投稿し「I HOPE TAS ARE DOING OK MISS YOU ALL」（TA＝ファンの総称＝が元気でいることを願っています。会えなくて寂しいです）とつづった。

29日には「私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」と報告。「会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんに向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」とつづった。

このことを取り上げた記事を引用し、フィフィは「中国政府の圧力には屈しない…と勝手にそう受け取りました」とコメント。「改めて歌姫 浜崎あゆみの凄さに感動しました」と称賛した。