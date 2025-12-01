BRUNOヘアドライヤーが2冠受賞！使うほど髪が整う新定番ドライヤー

BRUNO株式会社が展開する「コンパクトヘアドライヤー」が、『LDK the Beauty 2026年1月号』のベストコスメ Awards 2025にて、ドライヤー部門「コスメ・オブ・ザ・イヤー 2025」を受賞しました。さらに、同誌2025年10月号の「ヘアドライヤー部門ベストバイ」に続き、見事2冠を獲得。日常をととのえる美容家電として、編集部や専門家から高い評価を受けています。軽量なのにパワフル、そしてデザイン性にも優れた今注目のドライヤーとして話題です♡

大風量×軽量で叶える快適ドライ

「コンパクトヘアドライヤー」は、約300gの軽量ボディにBLDCモーターを搭載し、大風量を実現。腕に負担がかかりにくく、忙しい朝でも短時間で髪を乾かせます。

幅広口径の風が髪全体を包み込み、ふんわり舞うようにスピーディーにドライできるのも魅力。4つのモードと3段階の風量設定で、髪質やシーンに合わせた最適な仕上がりへ導きます。

折りたたみ式で収納も簡単、インテリアになじむ洗練デザインも人気です♪

マイナスイオンで叶うツヤ髪仕上げ

マイナスイオンを放出し、髪の広がりやダメージを抑えながら、毛先までしっとりまとまるのが特徴。

編集部や専門家からは「ツヤが出る」「指通りがなめらか」と高評価を獲得し、仕上がりの美しさも折り紙付きです。

髪への優しさと仕上がりの良さが両立している点が、ベスコス受賞を後押し。毎日のドライ時間が心地よいひとときに変わる、まさに“日常をととのえる”美容家電です。

カラーと価格をチェック♡

2025年発売のBRUNO「コンパクトヘアドライヤー」は、価格19,800円（税込）。カラーはグリーンとエクリュの2色展開で、どちらもインテリアに寄り添う優しい色合いです。

自宅用はもちろん、ギフトにも喜ばれる落ち着いたデザイン。軽さとパワフルさ、そして丁寧なヘアケアを同時に叶えたい方にぴったりの一台です。

毎日のヘアケアを心地よく彩る一台

2冠を達成したBRUNO「コンパクトヘアドライヤー」は、毎日のドライ時間をもっと快適に、もっと美しく仕上げたい方に寄り添う美容家電。

大風量なのに軽く扱いやすく、マイナスイオンでしっとりまとまる仕上がりは、忙しい日々の中でも髪を丁寧にケアしたい方にぴったりです。

使うたびに心までととのうような心地よさを届けてくれる一台。髪も気分も弾む毎日を楽しんでくださいね♪