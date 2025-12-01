他人の証券口座を乗っ取り、不正に株価をつり上げたとして中国籍の男２人が金融商品取引法違反（相場操縦）などの容疑で逮捕された事件で、男らのグループが標的とした企業の株の売買を約２時間で終えていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、特定の銘柄に買い注文を連続して出す「買い上がり」という手法などで、短時間に株価をつり上げて高値で売り抜けたとみている。

逮捕されたのは、貴金属輸出入会社「Ｌ＆Ｈ」経営の男（３８）（川崎市）、職業不詳の男（４２）（東京都江東区）の両容疑者。

２人は仲間と共謀して３月１７日、男女１０人の証券口座に不正アクセスし、この１０口座とＬ社の証券口座を使って、東証スタンダード上場の人材開発会社の株に大量の売りと買いの注文を出し、株価を不正につり上げるなどした疑い。

捜査関係者によると、２人は同日午後、まずはＬ社の口座から人材開発会社の株に大量の買い注文を出し続け、株価をつり上げながら計約７０万株を購入した。その後、Ｌ社の口座と、乗っ取った口座の双方を使い、同時に同じ価格で売買注文を出す「なれ合い売買」の手法を使い、高値で計約７０万株を売り抜けた。

一連の取引は、最初に買い注文を出してから約２時間で終了していた。人材開発会社の株価は８４円から１１０円まで約３０％値上がりし、２人は計約８６０万円の利益を得たとみられる。口座を乗っ取られた１０人には計約１１００万円の損失が出た。不正取引が行われる直前には、Ｌ社の銀行口座に別の二つの法人口座などから計約５０００万円の入金があったことも判明。同庁は、この現金を株の購入資金に充てていたとみて、背後関係を調べている。