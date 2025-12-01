「同一人物かと思った」義実家のアルバムで見つけた″ある写真″に驚き、 「ビックリして1枚持ち帰った」末っ子と並べてみたら…
夫と息子が2歳の頃を見比べたら「ソックリ」だった――。そんな親子の写真がThreadsに投稿され、5.7万表示、129いいねの反響を集めている。投稿したのはannaさん（@honeyanney）。「父と子 ソックリじゃない？遺伝子ってすごいね」というコメントとともに2枚の写真を並べた投稿に、遺伝子の力を感じずにはいられない。似すぎている親子についてannaさんに聞いた。
【写真】似てる？ 現在の夫と2歳の息子さん
――息子さんの写真は、いつ頃、どのような状況で撮られたものですか？
「子供は1歳10ヶ月くらいの頃です。川遊びに行った帰りに撮りました」（annaさん）
――小さい頃の旦那さんと比較して、あまりにも「似すぎている」とのことで今回投稿されましたが、最初に写真を見比べたとき、ご家族内でどんな会話がありましたか？
「義実家でアルバムを見ていたら、末っ子にあまりにもソックリだったのでビックリして1枚持ち帰り、冷蔵庫に貼ってあります。あまりに似てるので共感の声が欲しくて載せました。夫の幼少期の写真はほとんど見た事が無かったので、あまりのソックリさにテンションが上がりました。その日は一年ぶりに義理兄、姉とも会ったのですが久々に末っ子を見て『夫の小さい頃そっくりじゃん！』と笑っていました。夫も『自分ではそんな思った事なかったけど、こう見てみると似てるのかもね』と言っていました」
――子ども時代の旦那さん、現在の息子さんと比較したときに、見た目以外で「これは似ている！」と感じる行動や癖、エピソードなどはありますか？
「顔以外では、大好きなカーズトミカを整列させたり、毎日お風呂に入れて一滴残らずタオルで拭く所が綺麗好きで似ています」
――逆に旦那さんと息子さんの「遺伝子が怖い」と感じたエピソードは？
「運動神経が良い所は嬉しいのですが、人並み外れて恐怖心が薄く、危険な事を平気でする所が親子だなぁ、と日々感じます。お兄ちゃんの部屋にロフトベッドがあるのですが、上に登るハシゴを1歳から登ってしまっていて、危なかったので足をかける棒を1本外したのですが、腕の力で登ってしまうんです。本当にヒヤヒヤします」
――息子さんにはどのように育ってほしいと感じますか？
「ブレない心を持ち、人に希望を与えられるような素敵な人になってほしいです」
