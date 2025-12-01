個性的だと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「群馬」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、走るたびにその土地の魅力を発信する“小さな観光大使”のような存在です。デザインに込められた自然や名所、文化のモチーフは、見る人の目を引きつけ、車への愛着も高めてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、個性的だと思う「関東地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
2位：群馬（群馬県）／ぐんまちゃんワールド／30票2位は、群馬県「群馬」のぐんまちゃんワールド。全国的にも知名度の高いキャラクター「ぐんまちゃん」を大きく配置したデザインは、インパクト抜群です。ゆるキャラを大胆に配置したデザインが、他にはないインパクトと潔さを感じさせるようです。
回答者からは、「ゆるキャラをここまで大きくデザインの中心に据えるのは珍しく、その大胆さが目を引きます」（30代男性／宮城県）、「完全にゆるキャラワールドを全面に押し出してるのが逆に潔くていい」（40代女性／埼玉県）、「ご当地キャラクターがいるナンバープレートは見たことがないので、個性的だと思ったから」（30代女性／宮城県）などの声がありました。
1位：越谷（埼玉県）／ガーヤちゃん、南越谷阿波踊り／50票1位は、埼玉県「越谷」のガーヤちゃん、南越谷阿波踊り。越谷特別市民として子どもたちからも愛されている「ガーヤちゃん」と、市の夏の風物詩である「南越谷阿波踊り」が共演する、賑やかなコラボレーションデザインです。マスコットキャラクターとお祭りの躍動感を組み合わせた、ユニークで楽しげな雰囲気が「個性的」と捉えられています。
回答者からは、「マスコットキャラのガーヤちゃんと、阿波踊りの踊り子が勢いのあるタッチで描かれており、地域のお祭りの躍動感や楽しさを強く感じさせる、個性的なデザインです」（60代男性／香川県）、「ゆるキャラと阿波踊りという独特の組み合わせが他にはなく、強い地域性とユニークさが際立っているためです」（30代女性／富山県）、「レトロな感じでしかも鴨がネギをしょっているのがシュールで面白い」（40代女性／大阪府）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)