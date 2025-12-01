Photo: 竹田賢治

この時期になると、服を重ね着する機会が多くなり、アウターやパンツ、パーカーと収納ポケットも多くなって、どんどんものを突っ込んでしまいがちです。

突っ込んだものをそのままにしてしまって、気付かぬまま洗濯してしまったり、「あれがなくなった！」と大騒ぎしたりすることもしばしばあります。

だからって「こんなに重ね着してるのに、カバンを持ち歩くのもなんかオシャレじゃないな」と思ってたんですけど、Arc'teryx（アークテリクス）の「マンティス 2 ウエストパック」を見つけて、即買いしちゃいました。

[アークテリクス] ARCTERYX マンティス２ウエストパック 8,470円 Amazonで見る PR PR

オシャレにしっかり収納できるウエストバッグ

Photo: 竹田賢治

まずこれ、ウエストバッグらしからぬ見た目が気になりませんか？

肩がけのウエストバッグって、バナナ型でカーブのあるシルエットの製品が多く、いかにも“ウエストバッグ”という見た目が、どうも野暮ったく感じてしまうこともあったんですが、「マンティス 2 ウエストパック」はかなりユニークなかたちをしています。

高さ21.5cmと底が深く、縦にストンと落ちるシルエットで、厚みを感じさせないのが◎。バッグ側面にロゴだけが添えられていて、装飾が少なめなのもスマートですよね。

生地加工はFC0-DWR（耐久撥水）仕上げなので、多少雨に降られてもへっちゃら。中の収納物が濡れる心配もありません。

Photo: 竹田賢治

しかもそのシルエット通り、収納力が高いのもこのバッグの良いところ。財布、メガネケース、新書の本を入れてもまだスペースがあるぐらいです。

幅は25.5cmあるので、長財布でもすっぽり入りそう。

Photo: 竹田賢治

また内側にスタッシュポケットとジッパー付きのポケットがあるのも嬉しいポイント。

こういうウエストバッグって、収納物がかさばって、ものを取り出しにくかったり、どこにものを仕舞ったかわからなくなったりしません？ 僕は探しても探してもものが見つからなくて、バッグの中身をひっくり返してようやく見つかる、なんてことがしょっちゅう起きてしまいます。

これを使い始めてからは、そんなことが起きる心配も少なくなりました。貴重品ならジッパー付きに、サッと取り出したいものならスタッシュポケットに、という感じで、ものを仕舞う定位置を決めることもできます。

僕は音楽イベントに行くことが多いので、いつでも取り出して耳につけられるようにLOOPをスタッシュポケットに入れています。

Photo: 竹田賢治

そして、バックパネルにはスマホを収納できるスタッシュポケットも。これがマジで重宝します。

僕はiPhone 17 Pro Maxを使用しているんですが、ケース＋カード収納可能なMOFTのMagSafe対応スタンドをスマホに着けていることもあり、ポケットに入れると重さでパンツが下がってしまうことがあるんですよね。

パンツを引き上げながら歩くこともあるほどだったんですが、このバッグのスマホ用ポケットに仕舞えるようになったおかげで、快適に歩けるようになりました。このポケットも高さがあるので、iPhone 17 Pro Maxでもすっぽり収まってくれます。

バッグひとつでここまで快適になるなら、もっと早く導入しておけばよかったかもな、なんて。今ではすっかり生活の一部で、気づけば出かけるときの“準備の一部”になってます。