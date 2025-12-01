¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½çÄ´¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×º£µ¨àÉÔÇÔ¿ÀÏÃáÃÛ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎËÌÅçÍ´Æó¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç5¥«·î¤Ö¤ê¤ËÂÔË¾¤ÎÉüµ¢
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¡Ê¡²¬1¡½0GÂçºå¡Ê30Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎËÌÅçÍ´Æó¤¬¸åÈ¾34Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢6·î28Æü¤Î¿À¸ÍÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿ËÌÅç¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤Î°ìÈÖ¤Î´¶ÁÛ¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯¤ä¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÉüµ¢¤Î´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤Ï¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¡ÖÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¡×¤â¤Ç¤¤¿¡£4·îÃæ½Ü¤«¤éÌó2¥«·î´Ö¤±¤¬¤Ç°ì»þÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¿·³ãÀï¤ÇJ¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆ¤Ó¸Î¾ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì7·î°Ê¹ß¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¡£¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½çÄ´¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿5¥«·î´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë1Ëü7587¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¤¿»þ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¼±ç¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ëÍ×°ø¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸å²¡¤·¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡µ×¡¹¤Î¥²¡¼¥à¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾¯¤·¤ÎÉÔ°Â¤â¤¤¤¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ11Ê¬´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÌ£Êý¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËµÙ¤à»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¡¢Î®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤È¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ä¤ê1»î¹ç¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£