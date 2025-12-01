【中国】

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45

予想 50.6 前回 50.6（RatingDog製造業PMI)



【トルコ】

実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）16:00

予想 4.3% 前回 4.8%（前年比)



【スイス】

小売売上高（10月）16:30

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



【香港】

小売売上高（10月）17:30

予想 N/A 前回 5.9%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 4.8%（数量・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55

予想 48.4 前回 48.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00

予想 49.7 前回 49.7（ユーロ圏製造業PMI)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30

予想 50.2 前回 50.2（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45

予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（11月）2日00:00

予想 49.0 前回 48.7（ISM製造業景気指数)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

