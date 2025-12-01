本日の予定【経済指標】
【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（11月）10:45
予想 50.6 前回 50.6（RatingDog製造業PMI)
【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）16:00
予想 4.3% 前回 4.8%（前年比)
【スイス】
小売売上高（10月）16:30
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
【香港】
小売売上高（10月）17:30
予想 N/A 前回 5.9%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 4.8%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想 48.4 前回 48.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00
予想 49.7 前回 49.7（ユーロ圏製造業PMI)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30
予想 50.2 前回 50.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45
予想 51.9 前回 51.9（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（11月）2日00:00
予想 49.0 前回 48.7（ISM製造業景気指数)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
