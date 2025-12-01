今回は、育児も家事もしないモラハラ夫が土下座してきたけど、許せなかったエピソードを紹介します。

今さら謝罪されても…

「私は夫と3歳、2歳と暮らしています。家計が苦しいこともあり、約1年前にパートを始めて子供たちを保育園に預けるようになったのですが、子供たちはしょちゅう体調を崩し、仕事を休んでばかりで……。

仕事を休むのはいつも私ですが、夫は休みをとりやすい会社に勤めているので、たまには夫に仕事を休んでほしいと思いました。でも夫に『パートのくせに偉そうなこと言うな』と一蹴され、何も言えませんでしたね。

ちなみに夫は家事も育児もまったくせず、仕事が休みの日はひとりでどこかに遊びに行ってしまいます。でも子供たちはまだまだ手がかかる年齢ですし、たまには夫に育児をしてもらいたいなと思います。でも夫は『パートのお前が育児家事やるのは当然だろ？』と偉そうで………。

そんな夫にいい加減嫌気がさし、離婚を考え始めました。離婚のためパートから会社員になり、子供たちと住むアパートも探し中です。ただ夫は私が離婚に向け行動していることを知ったようで、あるとき『今まで本当に悪かった』『どうか離婚しないでくれ……』と土下座し謝罪してきました。

今まで夫に謝罪なんかされたことがなく驚きましたが、でも離婚したい気持ちは変わりませんし、夫を許せません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ 謝ってくれば許すなんて簡単な話じゃないですよね。こういう夫はまた同じことを繰り返す気もしますし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。