フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が、本人の希望により12月31日（水）をもって退社することが1日、同局から発表された。

現在の担当番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）は25日、「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）は13日の放送をもって卒業する。「Mr.サンデー」（日曜午後9時）は来年3月末まで担当するという。

藤本アナは局を通じコメント。「このたび、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」と報告し「入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組とさまざまな経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる視聴者の皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました」とした。

今年8月には結婚を報告。「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。8月の番組内では、「パートナーの方はドクターでいらっしゃると」と聞かれると、「そうですね、はい」と笑顔でうなずき、夫は医師だと明かしていた。

同局は後任も発表。1月からの「めざましテレビ」情報キャスターは、原田葵、新加入の小室瑛莉子、高崎春の各アナウンサー、。「さんまのお笑い向上委員会」は、24日深夜放送の「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP」から、原田アナが担当する。

藤本アナは福岡県出身。19年3月に東京大医学部を卒業し、同年にフジテレビ入社。