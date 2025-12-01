沢口靖子主演ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系／以下、『絶対零度』）で、物語の鍵を握る女子高生・桐谷カナを演じている白本彩奈。『最後から二番目の恋』シリーズ（フジテレビ系）や、『秒速5センチメートル』など話題作への出演が続いている彼女に、ドラマの撮影秘話や自身の学生時代のエピソード、さらには今後の目標について語ってもらった。

ーー『絶対零度』のカナは、6月まで同じ月9枠で放送されていた『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）のえりなとはまた違ったイメージの役ですね。

白本彩奈（以下、白本）：そうですね。『絶対零度』のカナに関しては、「とにかく普通の女子高生を作っていきたい」と監督がおっしゃっていたので、衣装合わせのときから細かく調整して作り上げていきました。

ーー公開中の映画『秒速5センチメートル』に続いての高校生役ですよね？

白本：はい。『秒速5センチメートル』でも制服を着させていただいたんですけど、「もっと着たい！」と思っていて（笑）。もともと『絶対零度』では、制服は着ずに捨ててしまう設定だったんです。でも、あまりにも私が制服を着たかったので、監督に「着たいです！」とお願いをしました。

ーー監督はなんと？

白本：「うーん、じゃあ着とこっか」って（笑）。

ーーそんな願いが叶うものなんですね……！

白本：言ってみるものですね。制服って、限られた時間しか着られない特別なものじゃないですか。私は、高校を卒業してから制服のかわいさ？に気づき、「大切に着ていればよかった……」と後悔したんです。卒業後も制服を着ることができるのは、役者業の醍醐味です。

ーーカナは第1話の冒頭からすでにいなくなっていましたね。

白本：そうなんです！ いないんです！

ーーどのような感じで撮影されているんですか？

白本：キャストのみなさんとは、本読み以来ほとんどお会いしていないです（※撮影時）。なので、みなさんがどこまで撮られているのかも全然分からなくて。でも、これはこれで新しい経験で楽しいです。

ーーカナの人物設定はなかなか斬新ですよね。

白本：高校生で、ロマンス詐欺に引っ掛かる。しかも、総理大臣の娘が……！ 高校生は多感な時期なので、SNSに惑わされたり、甘い言葉に誘惑されちゃったりすることもあるんですかね。情報犯罪って、今までドラマではあまり取り上げられてこなかったテーマだと思うので、2025年のホットな話題だなと思いながら演じています。

ーー主演の沢口靖子さんとは2回目の共演になります。

白本：中学3年生のとき、『科捜研の女』（テレビ朝日系）にゲスト出演させていただいたことがあって。その時のことをどうしても沢口さんにお伝えしたくて、顔合わせ際に「『科捜研の女』にお母さんの愛人にコーヒー豆を投げつける役で出演させていただておりました！」ということだけ伝えさせていただきました（笑）。

ーー反応はどうでした？

白本：「待って、そんな衝撃的なシーンあった!?」と驚かれていました（笑）。

ーーカナとご自身の共通点はありますか？

白本：カナは、母が総理大臣、父も忙しい人で、小さいときから家族と過ごす時間が少なかった……という寂しさを抱えている女の子です。私は家族との仲はいいんですけど、ひとりっ子なので、家でひとりで過ごす時間が多かったんです。なので、カナのように小さいときからひとりでいる時間が長かった子の気持ちは理解しやすかったです。

ーー作中では、ネットゲームをしているシーンがよく出てきますが、白本さんはゲームはお好きですか？

白本：一時期は『Apex』をよくやっていたんですけど、今はあまりしていないです。私、ひとつのことを始めると満足いくまで終えられない人間なんです。たとえば、全話配信されているドラマとかだと、1日で全部観ないと気が済まなかったり。

ーーそれは大変ですね！

白本：ですよね。なので、今はやらないって決めています。お友達の家に遊びに行ったときにちょっとやるくらいで。

ーーわりと没頭するタイプなんですね。

白本：はい。そういえば、最近気づいた“最強の特技”があって……。

ーーえっ、なんですか？

白本：私、“特定”するのが得意なんです（笑）。お店の名前が載っていなくても、一角さえ見れば、どこのお店か分かっちゃうんです。もし、捜査班に白本彩奈がいたら、めちゃくちゃ強いと思います！

ーーすごい特技ですね……！

白本：でも、「私、特定が得意です！」とか言うと、怖いじゃないですか。関わりたくなくなるだろうなと思うから、あまり言わないんですけど……。ただ、今回は作品のテーマにも通ずる部分があるし、カナを演じる上でも活かせるので。自分でもすごい特技だなと思います（笑）。

ーー白本さんご自身はどんな高校生でしたか？

白本：よくいる“何でも先陣を切って張り切る女子”でした。体育祭とか文化祭とか、めちゃくちゃ力を入れていました。学級委員もやっていたり……。

ーーすごいですね！

白本：あと、勉強も好きでした！

今も大学に通っているんですけど、勉強はずっと続けていきたいなと思っています。そこで得た知識が、お芝居に活きてくることも多いので。

ーー芸能界で仲の良いお友達はいらっしゃいますか？

白本：『秒速5センチメートル』でご一緒した森七菜さんとかは、昨日も会いました！ 撮影を終えて、すごく仲良くなりました。

ーー『秒速5センチメートル』は種子島で撮影されていたんですよね。

白本：種子島は、いい意味で小さくて、「みんな仲間！」みたいな温かさをまとった島でした。みんなで一台の車に乗って移動する日々を送るなかで、自然と仲が深まったんだと思います。

ーー『最後から二番目の恋』シリーズ、『秒速5センチメートル』、『絶対零度』と、話題作への出演が続いていますね。周囲の反響はいかがですか？

白本：「よく見ます！」と言ってくださる方が増えました。この前、駅構内のスクリーンに、大きく私のポッキーのCMが流れていたことがあって……！ 初めての経験で恥ずかしくなって、逃げるようにしてその場を去りました（笑）。いつか、スクリーンのなかの自分とツーショットを撮るのが目標です！

ーーポッキーのCM、自分もよく目にします。

白本：ありがたいです。私、本当にポッキーが好きなんです。これ、嘘みたいに聞こえちゃうのが悩みなんですけど（笑）。チョコのお菓子といえば、不動の1位はポッキーだし、新幹線のお供もポッキーだし……。なので、「自分が好きなものの広告ができるって、こんなに嬉しいんだ！」って。会う人会う人にポッキーを配りまくっています。

ーーロングヘアからバッサリショートになって、イメージが変わりましたよね。

白本：ショート、すごく楽しいです！ そして、お財布にも優しいです！ 髪を洗う時間が短くて済むから節水にもいいし、シャンプーの減りも遅い！ あと、ドライヤーをかける時間も減るから、経済的にもいいなって。ショート、おすすめです！

ーーイメチェンしてからの1年は、白本さんにとっても大きな変化の年だったのでは？

白本：環境が目まぐるしく変化した1年でした。でも、変わることが多かったからこそ、変わらないことを大事にしていきたいなと思っています。仕事に対する姿勢や、気持ちの持ち方とか。“ベース”は変えずにいたいなって。あと、どんな自分でも一緒にいてくれる友達や、応援してくれる家族をより大切にしていきたいという気持ちが強くなりました。

ーー“ベース”というのは具体的に？

白本：3歳から事務所に所属してはいたんですけど、本気でお仕事を始めたのは小学校2年生のときなんです。いつでも、そのときの気持ちを心にしまっておきたいなと思ってます。

ーー以前のインタビューでは、「（芸能界を）辞めようか」と考えたこともあったとおっしゃっていましたが、今の気持ちは？

白本：毎日「あとには戻れないな」という気持ちになります。あとに戻りたい気持ちがあるわけじゃないんです。ただ、もう後ろは振り返りたくない。「とにかく前に進むしかない！」という感じです。

ーー具体的に今後の目標があればぜひ教えてください。

白本：ずっと思っているのは、海外の作品に挑戦すること。今は、すごく先に小さく見えている目標ではあるんですけど、大きく見えてくるまで、がむしゃらに走っていきたいと思います！

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）