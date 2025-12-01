「見たこともない精神薬」「鬱病の悪化で自傷行為」…女性活動家を追い詰めるため「イラン刑務所」が使った”最低な手段”

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

鬱病が悪化した私は自称医師に診断を受けたが…

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ファティメ・モハンマディ

ファティメ・モハンマディ（1998年生まれ）は市民活動家である。キリスト教に改宗し、個人宅で宗教集会に参加していたために、諜報治安省に逮捕された。逮捕されたのは彼女が「テヘラン・クリスチャンの家」で行事に参加しているときだった。

2017年4月7日、革命裁判所第26支部のアフマザデ裁判官により、「キリスト教活動及び反体制的プロパガンダを通じて国家の安全を脅かした罪」で、6ヵ月の禁固刑に処され、エヴィーン刑務所の209棟に送られた。ファティメは20日間を独房で過ごした。彼女はまた、改宗を理由に、アザド大学のテヘラン・キャンパスで英語翻訳を学ぶことを禁止された。

--刑務所のせいで病気になりましたか？

逮捕される前、私は鬱病に苦しんでいた時期がありました。独房に入れられて、尋問を受けたことで、症状は悪化しました。移動の自由もなく、完全な静寂のなかに夜も昼も放置されたからです。

尋問官は私のそれまでの医療記録や、当時受けていた治療について、すべて知っていました。尋問のときにそう言われました。しかし主治医に連絡をしたり、薬を取り寄せたりすることは許されませんでした。当然の結果ですが、私の精神状態はストレスのせいでひどくなりました。覚えているのは、ある日、独房で気分が悪くなったときのことです。

不安の大波が押し寄せ、私は頭を何度か壁に打ちつけました。叫びました。そのあとで尋問に連れて行かれました。私は泣いて、具合が悪いので薬が必要だと訴えました。数時間後、隣の部屋に連れて行かれ、そこには医師だと名乗る男がいました。私は自分のそれまでの症状を説明し、独房でひどくなったので、いつも処方してもらっていた薬がほしいとお願いしました。その人は薬を処方して、毎日飲ませるようにと看守に告げました。

薬のパッケージは一度も見たことがありません。ただ毎朝、毎晩、錠剤を持ってこられて、看守の見ている前でコップの水で飲みこまなければいけませんでした。具合が良くなるどころか、不安がいっそうひどくなりました。病気は明らかに悪化しました。

「いいか、家族さえもお前を悪く言ってるぞ」

もう尋問に呼ばれることはなく、ただ独房に拘禁されていたので、そのほうが気がかりで心配になりました。

「ねえ、もう私に用がないなら」と私は女性看守に話しかけます。「ここから出してくれません？」。しかし彼らは私を無視します。この房を出るためなら尋問だって構わないと思いました。あれほど貶められ、侮辱され、罵倒されたのに。足音が近づいてきて、独房の外の世界が見られるなら、どんな出来事でも大歓迎でした。

あるとき、男性が廊下を掃除していました。その人が床を掃いて掃除をしている間、私は息を止めて通気口のすぐ横に顔をくっつけ、その小さな穴から、男性が動いている様子を見ようとしました。もちろん無理でした。それでも私はいつもドアのすぐそばに立って外の様子をうかがおうとしていました。

尋問官を信用して良いのか分かりませんでした。ある日、尋問の予定があると言われました。時計がなかったのではっきりとは分かりませんが、始まったのは夜遅くだったと思います。尋問官が来て、私の友人と家族全員が、私を有罪にする重要な情報を明かし、私を責めている、と言いました。

彼は「いいか、家族さえもお前を悪く言ってるぞ」と言うのです。私はそれを信じました。ひどく泣きました。なぜ誰も私を庇ってくれないのか、なぜみんな私を見捨てたのかと絶望感に襲われました。自分の両親に悪く言われているということさえも信じてしまいました。どれほど落ち込んで泣いたか、想像できないと思います。

のちに分かったのですが、これらは全部嘘でした。独房拘禁と尋問で気持ちが張り詰め、気づくと床に膝をついて泣いていることがありました。自分でも知らないうちにそうなっているのです。キリストに呼びかけ、問いかけました。キリスト以外に手を差し伸べてくれる存在はないと思っていました。

翻訳：星 薫子

