身近な人の「スマホ依存」に気づいたら、どう対応するのが正解？　強制的な取り上げはNG！

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

身近な人は気づいたら働きかけを

子どもや家族のだれかがスマホを手にする時間が長くなってきたように感じていても、口を出さずにやり過ごしている人が少なくありません。

＊そもそも何をしているのかわからないから、口出ししにくい

＊本人の好きなこと、趣味は尊重したい

＊自分もスマホをいじっている時間が長く、人のことは言えない

などと、あえて静観している場合もあります。

問題が目立ち始めるとにわかに険悪にそうこうするうちに、本人の成績が下がった、お金の使い方が荒くなったなどという変化が目立つようになると、家族はにわかに心配になってきます。この段階になると治療が必要なレベルともいえますが、本人は家族の思いをよそに、問題を軽視したり、認識していなかったりします。家族が注意し、本人はそれに反発するといったかたちでのやり取りが増えていきます。

依存を疑われている人が、大人であろうと子どもであろうと同じです。使いすぎ、はまりすぎによる問題が顕在化している家庭では、夫婦げんか、親子げんか、きょうだいげんかなどが勃発しやすくなります。

子どもをめぐる問題では、両親の意見が合わずに対立し、険悪な関係になっていく場合もあります。やがて家庭での会話は減り、家族関係は悪化。

本人はスマホを介したオンラインのつながりに、ますますのめり込みやすくなります。

解決をあせらず穏やかに対応する

どこからどうしてよいやら迷うことも多いでしょう。否定的な言葉をかけあっても関係性が悪化していくだけで、事態の改善にはつながりません。お互いのためになる「建設的な対話」を増やしていきましょう。

解決をあせらず、穏やかに話せる関係が構築されれば、心配している気持ちは伝わりやすくなります。本人も、困ったこと、いやなことなどを話せるようになると、スマホで気持ちを紛らわせなくてすむようになるかもしれません。すぐにとはいかずとも、よい変化につながる可能性はあります。

建設的な対話を増やす

会話が減っている相手と、いきなり穏やかに楽しく会話ができるものではありません。会話を増やすにはコツがあります。

■ 挨拶を省かない

「おはよう」「いってきます」「ただいま」「おかえり」「おやすみ」など、挨拶は否定的なニュアンスのない言葉です。

たとえ返事はなくても挨拶を続け、交流を絶やさないようにしましょう。

■ 本人がしていることに興味をもつ

本人がよく使用しているアプリやウェブサイト、ゲームの名前や内容などについて、概要だけでも知っておきましょう。「お試し」で家族も使ってみて、どんなシステムなのか体験してみるのもおすすめです。そのうえで本人にどんなところが楽しいのか、面白いのか具体的に聞いてみると、本人の思いを理解しやすくなります。

■ ポジティブな言葉をかける

本人になにか聞いて返答があったら、「知らなかった。教えてくれてありがとう！」「それは面白そうだね」など、ポジティブな言葉を返します。

■ ゆるやかに見守る

気になることがあっても、多額の借金をしていた、犯罪に巻き込まれたなど、明らかな問題が発覚したのでないかぎり、すぐに注意の言葉をかけるのは控えます。

■ 話しやすい話題をふる

険悪な雰囲気が消え、穏やかにやりとりできるようになると、世間で話題になっていることを話すなど、日常的な会話が成立しやすくなります。

本人がスマホを手にしていないときなど、タイミングをみはからいながら、会話の機会を少しずつ増やしていきましょう。

■ 期待しすぎない

「本人の態度を変えよう」と意気込むのではなく、ただただ会話を増やすことを心がけます。本人の返事や態度の改善などを期待していると、あまりうまくいきません。一つひとつの会話が駆け引きのようになってしまうと本人が警戒します。会話ができる関係を保つことを目指します。

問題が発覚したとき

なにか困った問題が発覚したとき、本人を非難したり叱責したりしたくなるのは自然なことかもしれません。とはいえ、そうした対応で事態を改善させるのは難しいのが現実です。

■ 非難、叱責の言葉はぐっとのみこむ

まずは「よく打ち明けてくれた」と、本人が話してくれたことを認めたうえで、対応を考えていきます。

■ 具体的な対策を示す

発覚した問題の内容にもよりますが、場合によっては専門家への相談が必要なこともあります。

スマホに関するルール設定については、「どうすれば、このような事態を防げるか」を本人ともよく話し合い、必要に応じて見直していきます。

勝手な解約、急激な遮断は避ける

まともに話し合うことができない状態になると、事態を案ずる家族はスマホを取り上げるしかない、ネットにつながらないようにするしかないなどと、思い詰めやすくなります。

とくに子どもに対しては、保護者がスマホを取り上げて解約する、タブレットやゲーム機なども使わせないようにする、家庭内でWi-Fiを使えないようにする、アプリを削除させる、相談せずにペアレンタルコントロールをおこなって使用制限を厳しくするなどといった強硬策がとられることは、珍しくありません。

強制的な取り上げはトラブルのもと

こうした急激な遮断は、じつは良策とはいえません。スマホを使えない、ネットにつなげられないという事態は、それまで本人が積み上げてきたことや、オンラインの人間関係などの崩壊につながります。本人にとっては大打撃となり、ときにアイデンティティが傷つくような大問題となります。

本人は大切なものを急に奪われたと感じているのですから猛反発します。激しいバトルに発展することもあります。暴言だけでなく、暴力が出ることも珍しくありません。対話はますます難しくなっていきます。

本人が自ら「距離を置きたいから預かってほしい」などと言い出さないかぎり、急な遮断は避けるのが原則です。

暴力的なふるまいはきっかけがある

スマホ依存やゲーム依存の問題で病院を訪れる患者さんの家族の相談内容には、暴力に関するものが少なくありません。

よくよく話を聞いていると、最初から家族に対して攻撃的な言動が多かったという例はほとんどありません。多くの場合、子どもの暴力的な行動は、保護者が強引にゲームをやめさせようとした、厳しく注意したなどということがきっかけになっています。子どもにかぎらず、大人どうしでも、険悪な言葉のやりとりの果てに、暴力沙汰になることもあります。

怒りを発散すればつきものが落ちたように落ち着くかというと、そういうものでもありません。スマホ、ゲームなどへの執着はむしろ強くなりがちです。

強硬策をとる前にできること、穏やかな話ができるような関係をつくること、そうした関係に戻すことを心がけながら、日々を過ごすようにします。

なぜそこまではまるのか？ 背景に目を向ける

スマホ依存、ゲーム依存などの問題で診察室を訪れる人の多くから聞かれるのは、生活の味気なさ、充足感のなさです。勉強や仕事をがんばってみても充足感が得られず、将来にも希望がもてない。そして、休日をのびのび過ごす余裕や体力もない。そのような生活に疲れている人が多いのです。

対象がなんであれ、「楽しいから、好きだから度を超してしまう」という、ある意味ポジティブなはまり方より、「いやなことから逃れたい」という気持ちでしていることのほうが、依存リスクは高くなります。アルコール依存も薬物依存も、行動への依存もそれは同じです。だからこそ、度を超したスマホ使用が続いている場合には、当人がかかえている現実の生きづらさに目を向けることが重要です。

ストレスに対処できているか？

学校や職場、家庭などのリアルな生活になんらかのストレスを感じているときは、その避難場所として、スマホを介したオンラインの世界に没頭している可能性もあります。

大人も子どもも、厳しい現実から意識を切り離し、リラックスできる時間をもつことは必要です。

手軽なストレス解消法としてスマホでなにかをするのも、悪いことではありません。けれど、それだけになってしまうから問題なのです。

環境に問題はないか？

急にスマホの過剰使用が目立ち始めた場合には、なにかきっかけがないかふり返ってみることも必要です。生活のバランスが崩れるほどのめり込んでしまうのには、多くの場合、なんらかのきっかけがあります。たとえば子どもの場合には、

＊進級・進学によって環境が変わり、なじめない。学校に行きづらくなっている

＊部活動等を辞めることになり学校での生活に支障が生じ、時間をもてあましている

＊家族関係になんらかの変化があった

こうした生活リズムの変化を伴う理由が背景にあることが少なくありません。

乗り越えるには支えが必要

生きづらさのもとを断とう、ストレスのない環境に整えようとしても、簡単にできることではありません。つらさと向き合い、現実の中で乗り越える経験も必要です。それが次のストレスに対処する力となり、自信となります。

そのためには、周囲の支えやお膳立てが必要になることも多いものです。「ひとりでなんとかしなさい」というだけでは、スマホだのみになるのも無理はありません。

