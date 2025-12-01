東京の麻布十番や六本木では見かけないが学生街ではよく見るメニュー、それが「スタミナ」ものだ。安くて、おいしくて、そのうえ体力回復効果!?まであるなんて！学生だけに食べさせるのはもったいない。そこで、東京の学生街の「スタミナ○○ 」をランチで集めてみました。

『洋包丁池袋店』＠池袋

立教大学のある池袋駅西口にある洋定食がメインの店。

魅惑的な料理が揃うが、肉と野菜をラードで炒め合わせ、にんにく、生姜、特製ダレで味付けし、仕上げに生卵をぽとりとのせた「スタミナ焼定食」は必食だ。

スタミナ焼定食1000円

『洋包丁池袋店』スタミナ焼定食 1000円

豚バラ肉はもちろん、玉ねぎやキャベツなどの野菜もたっぷり。醤油ベースにケチャップなどで作る特製タレのご飯が進む味で、気づけば完食必至。味噌汁、ご飯付き。

［店名］『洋包丁池袋店』

［住所］東京都豊島区池袋2-41-6 第一シャンボールビル1階

［電話番号］03-5952-1705

［営業時間］11時〜21時

［休日］日曜日、月に一度不定休あり

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口から徒歩4分

『札幌軒』＠茗荷谷

拓殖大学、中央大学の一部があるもののイメージ的にはお茶の水女子大、跡見女子大という女子大の街・茗荷谷。

スタミナはないかと思っていたらラーメン店で遭遇。炒めた豚肉、玉ねぎ、ニラなどに豆板醤などを使用したチゲ風味の辛口スープと合わせてひと煮立ちさせ、ラーメンの上に。

スタミナラーメン1133円

『札幌軒』スタミナラーメン 1133円

しっかりと旨みのあるほどよい辛さに食欲がそそるはず。辛さを増やすことも可能だそうだ。

［店名］『札幌軒』

［住所］東京都文京区大塚1-4-10 銀嶺ビル 2F

［電話番号］03-3947-9225

［営業時間］11時〜22時30分（22時LO）

［休日］日

［交通］地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅から徒歩1分

『みんなの駒沢屋』＠駒沢大学

駅名通り、駒澤大学のある街で見つけた一品。

そうでなくても食欲をそそるカレー味のうどんに、にんにく醤油味の唐揚げ、にんにくの芽の天ぷら、さらにガーリックパウダーにガーリックチップまでが入る。まさにスタミナ満点の一杯だ。

スタミナガーリックカレーうどん1100円

『みんなの駒沢屋』スタミナガーリックカレーうどん 1100円

食べる前に「にんにく効いてますよ」と店員に言われるが、臆さずすするべし。ちなみにカレーは辛さを選べるので、激辛にして新陳代謝を活発にするもよし。

［店名］『みんなの駒沢屋』

［住所］東京都世田谷区上馬4-4-2 サニービル 1F

［電話番号］03-5433-2030

［営業時間］11時30分〜15時、18時〜25時

［休日］無休

［交通］東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩1分

『某寿司店』＠神保町・御茶ノ水エリア

明治大学、日本大学、専修大学、共立女子大学などが集まるお茶の水・神保町エリアで発見。

肉＆にんにくを使うことで「スタミナ」としている店が多い中、こちらは海鮮だけでなく、うなぎを乗せることで「スタミナ」と冠しているそうだ。

上すたみな丼1700円

『某寿司店』上すたみな丼 1700円

並はバチマグロを使用するが、上になると本マグロや南マグロがどどん。さらに白身の刺身とうなぎの蒲焼が鎮座する。マグロともうなぎとも相性のよいおだやかな酢加減のシャリも◎

『特製バンバンライスやさん-Wataru-』＠東大前

かつて東大近くにあり、惜しまれつつも閉店した町中華「中華番番」。その人気メニューだった「バンバンライス」を専門店として復活した。

ミックスバンバンライス1100円

『特製バンバンライスやさん-Wataru-』ミックスバンバンライス 1100円

レバーあるいは豚肉ともやし、ニラを豆板醤の効いた甘辛餡で炒め、ご飯にたっぷりのせたのが「バンバンライス」だ。メニューの“スタミナ満点”の文字に偽りなし！

ご飯のほかに麺バージョンもあり、また大盛も特盛も値段は一緒なのもうれしい限り。

［店名］『特製バンバンライスやさん-Wataru-』

［住所］東京都文京区向丘1-1-1

［電話番号］03-3830-0511

［営業時間］11時〜15時、金・土： 11時〜15時 、17時〜20時

［休日］日・月、お盆、年末年始

［交通］地下鉄南北線東大前駅1番出口から徒歩1分

『相州屋』＠明大前

明治大学の1、2年生が通う和泉校舎近くの定食屋＆居酒屋で発見。

豚バラとロース、玉ねぎを生姜とにんにくの効いた特製醤油ダレで炒めてある。生姜がしっかり効いたキリッとしたタレと豚の旨み、脂がこの上なくマッチ。ご飯が進んで仕方ない。キャベツと一緒に食べれば、さっぱり感が演出され、これまた旨し。

スタミナ定食810円

『相州屋』スタミナ定食 810円

ご飯、味噌汁、小鉢が付く。また肉増しもあり、そちらは950円となっている。一品料理もあり居酒屋としても楽しめる。

［店名］『相州屋』

［住所］東京都世田谷区松原1-38-9

［電話番号］03-3328-2456

［営業時間］11時30分〜22時

［休日］日

［交通］京王線ほか明大前駅から徒歩3分

『焼肉PANCHAN』＠三田

慶應大学のある三田で見つけたのは「スタミナ」の上をいく!?「パワーランチ」。

焼肉店のサービスランチでタン塩、カルビ、鶏モモ、米沢豚が楽しめる上にキムチ、ナムル、スープ、サラダにご飯とボリューム満点だ。

パワーランチ2500円

『焼肉PANCHAN』パワーランチ 2500円

他のエリアで見つけた「スタミナ」たちに比べると値段は張るが、たまにはこんな贅沢を楽しみたい。

［店名］『焼肉PANCHAN』

［住所］東京都港区芝5-24-16

［電話番号］050-5593-7471

［営業時間］月〜木、土・日・祝：11時30分〜15時（14時30分LO）、17時〜23時（22時LO）、金・祝前日：11時30分〜15時（14時30分LO）、17時〜23時30分（22時30分LO）※最終入店は22時

［休日］年末年始

［交通］JR京浜東北線ほか田町駅西口から徒歩7分、都営三田線ほか三田駅A3出口から徒歩5分

豚肉、野菜、にんにく味で決まり！

学生の頃、試験の一夜漬け前やバイトバイトの日々の合間に食べていたのが「スタミナ○○」だった。疲労回復を助けるビタミンB群を多く含む豚肉を具材ににんにくや生姜を使用したパンチある味付けのものが多く、それを食べれば、文字通りス…すっごく、タ…たちまち、ミナ…みなぎる血潮で難局（今思えば大したことはない）を乗り切っていた。

なのに、いつからだろう。油っこい。にんにくの匂いがきつい。そもそも“スタミナ○○”を出す店の多い学生街から引っ越しているし。そんな理由から口にする機会が減ってしまっていた。で、今年のこの暑さである。学生街の味な店を探しつつも、あの頃のようにスタミナメニューで体力チャージを目指すことに。

東大、早稲田、慶應、明治…学生街に足を運ぶたびに定食屋を中心に男子学生が多くいる店からリサーチ開始だ。

そう思っていたが甘かった。夏休みで学生が少ない。それでも定食屋や町中華、それもチェーンではなく年季の入った個人店を覗いてみれば、そこには“スタミナ”なる文字が！しかもどれも1000円前後なり。

その味は昔と同じ。豚肉と野菜を炒め、にんにくや生姜の効いた味付けで提供する。麺も同様に肉や野菜の具材がドンとのる。またやや辛口に仕上げ、食欲増進を図ってくれているメニューもうれしい限り。ひと口食べるたびに懐かしさが込み上げてき、さらに夏バテなんてどこへやら。ご飯が進んで仕方ないのである。

ところで、学生街にはというか、学生の本拠地である大学の食堂にもスタミナ料理的なものがあるようだ。まずは日本体育大学には米1．2キロ使用の「カツカレー」があるというし、旨いと評判の東洋大学には創作ビビンバの「豚スタミナごはん」なるものが人気とも聞く。

スタミナ料理の連続でどうやら体力が戻ってきたようだ。今度は一般利用が可能な大学の学食を巡ってみるとしよう。

写真・文／編集部

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

