バズレイアの最新22インチがランクル300を別物に変える

2025年、ウェッズの最大トピックスといえば、往年の名作「バズレイア」の復活と、その進化だ。2000年代初頭に登場した初代バズレイアは、ミニバンからセダンまで幅広いジャンルで圧倒的な支持を集め、一種の社会現象とも言える大ヒットを記録した。そのスピリットを継承しながら新たな解釈を加え誕生したのが「バズレイアID」。

クレンツェの代名詞である三次元デザインの理念はそのままに、ディテールを刷新し、ピアスボルトも全周仕様へと進化。複雑な曲面を組み合わせた唯一無二の造形美は当時のイメージを踏襲しつつ、現代的なエッセンスで見事に再構築されている。

そして今回、このバズレイアIDに待望の3サイズ、18インチ（リバース）・19インチ（ノーマル）・22インチ（6H／リバース）が新たに追加された。

なかでも特筆すべきは今回撮影した22インチモデル。ランドクルーザー300にベストマッチする6穴設定で、存在感のあるボディにも堂々と映えるダイナミックなフォルムが魅力だ。

カラーは従来同様、マットブラック、ブリリアントシルバーポリッシュ、ハイパークロームの3タイプをラインアップ。さらに従来までのバズレイアでは対応していなかった、カラーコーディネイトシステムに対応することで、新たな魅力を味わうこともできる。

迫力だけでなく、プレミアム感も兼ね備えた仕上がりとなっている。