94年前に建った「大大阪の至宝」綿業会館の威光を眺めまわす

大阪・本町。備後町（びんごまち）通りと三休橋（さんきゅうばし）筋が交差する角に、茶褐色のスクラッチタイルで装飾された重厚な建物がある。玄関ドア上の、優美なつる草模様で縁取られたガラスの欄間（らんかん）の奥から、シャンデリアの光が漏れ出し、垣間見える調度品などの佇（たたず）まいは、ヨーロッパの劇場かホールのよう。これぞ、戦前の日本を代表する近代建築の最高傑作のひとつ、一般社団法人日本綿業倶楽部の綿業会館だ。

日本綿業倶楽部とは

会員制のビジネス倶楽部・社団法人日本綿業倶楽部（現：一般社団法人日本綿業倶楽部）が発足したのは、1928（昭和3）年のことだ。

「綿業、いわゆる繊維業に限った倶楽部と思われがちですが、当初から繊維業に関連する海運、商社、銀行、保険業などの業種の方も会員様でいらっしゃいます。現在、会員様の半分近くは非繊維業界の方々で、入会には、現会員様1名の紹介が必要となります。

綿業会館は重要文化財でありながらテナントビルでもあり、オフィスとしてもご利用いただいています（入居の際には会員に入会）。会員様が会議場やセミナー会場としてご利用いただく他、囲碁や将棋、俳句など同好会の集まりで使われたり。本館地階のグリルでは、昼夜のお食事（フランス料理など）をご提供しています」

一般社団法人日本綿業倶楽部専務理事 槙島昭彦（まきしま・あきひこ）氏は話す。

会員制倶楽部の建物ではあるが、貸し会場や結婚式場、テレビや映画のロケ地などにも使われている。その他、倶楽部主催の見学会なども行われていて、一般の人でも内部を見学したり、利用したりできる機会があるのは嬉しい。

大阪城復興の約3倍の費用をかけて建設

綿業会館は、1931（昭和6）年12月に竣工した。大阪市が人口・面積・工業生産品出荷額において、当時の東京市を凌いで国内第1位となった「大大阪（だいおおさか）時代」を代表する建物だ。

明治維新以後、国を挙げて産業の近代化を進めた日本。中でも大阪は1882（明治15）年、渋沢栄一らが中心となって設立した日本初の本格的な紡績会社「大阪紡績株式会社」の誕生をきっかけに、紡績関係の会社が次々と生まれ、「東洋のマンチェスター」と呼ばれるほど紡績業が発展、日本経済を支える一大産業となった。

1914（大正13）年、三重紡績と大阪紡績の合併により東洋紡績が誕生。その東洋紡績専務・岡常夫（おか・つねお）氏の遺族から「繊維業界発展のために私財を活用してほしい」と、当時のお金で100万円の寄付が寄せられた。同業界からの50万円の寄付を加え、計150万円をかけて造られたのが、綿業会館だ。

会館が竣工した同年、江戸時代初期の落雷によって焼失したままになっていた大阪城天守閣が、市民からの寄付により再建された。その建設費はおよそ47万円。綿業会館はその3倍以上の費用が費やされたことになる。

「大卒の初任給を指標として換算すると、当時の150万円は現在の貨幣価値にして約75億円に相当します。ですが、同じ建物を今、建てようとしても、とてもではないですが、この金額で建てることはできません」（槙島氏）

設計は、近代日本を代表する建築家・渡辺節氏。すでに渡辺建築事務所から独立していた村野藤吾氏も、ヘッドドラフトマン（主任製図師）として参画した。渡辺節氏は、ダイビルや商船三井ビルディングなど近畿を中心に活躍、村野藤吾氏は後に日生劇場（東京・千代田区）や迎賓館本館改修（東京・港区）などで腕を振るうこととなる。

綿業会館の外観は、水平のラインや半円アーチを活かしたイギリス・ルネサンス様式を基調としたシンプルなデザインだが、内部はそれぞれの部屋で異なる建築様式を採用している。これは、世界各国の来賓や会員の好みに応じて自由に部屋を選んでもらいたいという、渡辺節氏の強い思いによるものだ。また当時から全館に冷暖房が完備され、開館当初、夏は汲み上げた地下水をシャワー状にし、風を当て冷やした空気を地下1階から全館に送っていた。設備こそ新しくしたものの、現在も当時のダクトを利用して地下1階から3階まで空調を行っている。

会員食堂は20世紀初頭アメリカをイメージ

本館1階、玄関ホール右側に位置する会員食堂は、パーティや演奏会、結婚式場などに使われていて、ミューラル・デコレーションと呼ばれる天井を覆（おお）う装飾が美しい。壁は石材に見えるが、コルク材を砕いて作った吸音材となっていて、食器の音や話し声が反響しないように考えられている。また、各部屋に飾られている絵画の多くは、竣工当時に寄贈されたものだ。

この部屋の時計をはじめ各部屋の時計は、本館4階の事務局で遠隔操作できる電気式時計で、今も正確に時を刻んでいる。

リットン調査団が滞在した談話室

1932（昭和7）年1月に開館した綿業会館が最初に迎えた国際的な賓客は、歴史の教科書にも出てくるリットン調査団の一行だ。1931（昭和6）年9月18日、中国・瀋陽市郊外の柳条湖で起きた満州事変の発端となる鉄道爆破事件を受け、イギリスのリットン卿を団長とする調査団が国際連盟から派遣されて来日。東京、横浜、大阪と調査を進め、綿業会館を訪れたのは3月10日のことだ。

同館を訪れた理由としては、入居していた日本紡績聯合会（当時）に対し、日中間で盛んだった繊維貿易に関しての聞き取りを行うためだったと考えられている。開館してまもない同館は、VIPをもてなす迎賓館としての役割も果たした。

その後も、ヘレン・ケラー女史やルーズベルト大統領夫人など各国の要人が来館、綿業会館は国際会議の場としても利用された。1936（昭和11年）開催のベルリンオリンピックに参加した陸上選手団らも訪問している。

談話室の壁や柱には、高級建材のウォールナットが使われ、濃い茶色を基調にしたどっしり落ち着いたしつらえは重厚そのもの。床に敷き詰められたカーペットは中国で織られた手織りの緞通（だんつう）だ。談話室に限らず、家具や調度品類は、各時代の建築様式のデザインを忠実に再現している。

和と洋が見事に融合

贅を極めた談話室の中でも、とりわけ目を引くのが約1000枚の泰山タイルからなるタイルタペストリーだ。泰山タイルとは、かつて京都・東山にあった泰山製陶所で、手作業で作られたタイルのことで、釉薬（ゆうやく）の窯変（ようへん）によって得られる唯一無二の美しさから「美術タイル」とも呼ばれている。このタイルは渡辺節氏自身が、助手の手を借りることなく、「私一人がこつこつと仕上げた」と記録が残っている。色合いは唐三彩的だが、見事にイギリス様式ジャコビアンスタイルの部屋に溶け込んでいる。

18世紀イギリス様式クイーン・アンスタイルの特別室

皇族やそれに類するVIPが使用した特別室（貴賓室）は、18世紀イギリス様式クイーン・アンスタイル。同じイギリス様式でも、談話室は力強く男性的だが、貴賓室は柔らかく丸みがかったデザインで、女性らしい優美なラインが特徴だ。

壁材には艶（あで）やかな光沢がある桜材を使用、天井は漆喰（しっくい）で草花や鳥が形づくられている。

「日本人の職人が、コテを使ってひとつひとつ作ったと言われています。この部屋はシャンデリアが接収されなかったため、開館当時の状態が一番よく保たれています。家具もすべて日本で作られたものです。手作業で丁寧に削り出してあるので、よく見ると椅子などの肘かけや脚のカーブが、一脚毎に少しずつ違います」（槙島氏）

考古学的にも貴重なアンピールスタイルの会議室

「鏡の間」とも呼ばれる会議室は、19世紀フランス様式アンピール（エンパイヤ）スタイル。帝政ナポレオン時代の建築様式で、窓や天井、空調の吹き出し口や時計など円を基調としたデザインで統一されている。

扉と鏡の上にはめ込まれているのは、縞模様を持つ大理石のオニキス。大きく楕円状に彫り込まれていて、30センチほどの厚みがあると思われる。また、2つずつある木製の扉と鏡を取り囲む枠は、一見木材に見えるが、茶色の木目状の大理石だ。イタリアから輸入されたこの大理石は、今はもうほとんど採掘することができない貴重なものなのだそうだ。

どこもかしこもこだわり抜いた贅沢な空間でありながら、これみよがしではなく「さりげなく」趣向を凝らしている。この通好み、玄人好みの感覚が綿業会館の魅力であり、風格だと思う。

屋上にある紡績神社

イタリア、イギリス、アメリカ、フランスと西洋各国の建築様式を取り入れた綿業会館だが、実は屋上に紡績神社が鎮座している。

日本初の民営紡績工場は、島津藩主・島津斉彬（なりあきら）公が作った鹿児島紡績所で、そこから分かれて、大阪の堺に堺紡績所が作られた。この堺紡績所が岸和田紡績となり、ユニチカへと続いていくのだが、同館と紡績産業の守護を祈念し、1934（昭和9）年、岸和田紡績敷地内にあった紡績神社を移設した。ご本尊のお社には島津家の紋（丸に十字紋）と五七の桐紋が入っている。

そして、紡績神社の横には何と、室内ゴルフ練習場がある。こちらも創設時から基本設計はそのまま。昭和初期のビジネスマンにとって、すでにゴルフは嗜（たしな）みだったことが分かる。

激動の時代を生き抜いた歴史の証人

6年後に竣工100周年を迎える綿業会館だが、戦時中は、玄関ホールの岡常夫氏の銅像やシャンデリア、談話室の革張りの椅子やソファの革などが日本軍に供出させられた。最大の危機は1945（昭和20）年3月13日の大阪大空襲で、周りの家屋や商店が灰塵と化す中、綿業会館は内部の家具類なども燃えることなく、奇跡的に焼け残った。建屋を守ったのは、鋼鉄製の金網（ワイヤー）が挟み込まれたフランス製の耐火ガラス。熱と衝撃で、窓ガラス1枚、カーテン1枚の被害と、外壁のタイルの一部が剥がれ落ちた以外は、空襲を耐え抜いた。

戦後は1945（昭和20）年10月から1952（昭和27）年5月まで、全館が進駐軍に接収された。貴賓室は司令官室に、会員食堂は士官らのレストランに、各会議室は執務室、そして現在テナントが入居している4〜6階は士官のホテルとして使われた。戦後4年間は、検閲局の司令室が置かれていたという。

昭和初期の大大阪時代、紡績業で日本経済を牽引した人々がいた。その心意気を具現化した綿業会館は、贅を尽くした類い希なる建築物であると共に、戦前戦後を通して歴史の証人としての姿を保ち続けていることに価値がある。

発展と成長の名の基に、街はスクラップアンドビルドが繰り返されていく。それは、都市が持つ宿命でもあるのだが、大阪の至宝・綿業会館は、どんなことがあっても後世に守り伝えていかなければならないと思う。

