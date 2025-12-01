福島第一原発事故の10年前に気付くべきだった「イソコン実動作実験の必要性」…日本はなぜ米国を”見習わなかった”のか

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第31回

アメリカでは1970年代から続けられてきたイソコンの実動作実験。アメリカの原発を「手本」にしてきた日本は、なぜイソコンについては、独自の判断を下したのか？ 取材をすすめるうちに、福島第一原発事故の10年前にイソコン実動作実験の必要性に気付くチャンスがあったことが明らかになった。そのときに何が起こったのか。

『メルトダウンした核燃料が「地球の裏側」中国まで溶かす!?…米国の原子力規制が強化された背景「チャイナ・シンドローム」とは』より続く。

実動作試験なんて必要ない

アメリカでは1970年代から続けられてきた実動作試験を、なぜ、日本の規制当局は電力会社に求めてこなかったのだろうか。取材班は、原子力規制庁の幹部やその前身の原子力安全・保安院のOBに取材した。しかし、返ってきたのは「運転中にイソコンを動かす試験なんてできないし、必要もない」という答えだった。

原発は通常、原子炉の核分裂反応や温度、圧力が一定の状態になるよう、細心の注意を払ってコントロールされている。もし運転中の原子炉に急に冷たい水を注入すれば、温度や圧力が急激に変化し、トラブルにつながるリスクがあるという。高温状態の原子炉を覆う容器が急激に冷やされると経年劣化が早まるリスクを指摘する専門家もいた。いずれも東京電力が懸念していた放射性物質の漏洩とは違うリスクだ。

イソコンは、原子炉と冷却タンクを結ぶ配管の途中に弁があり、これが開きさえすれば、蒸気と水が循環し原子炉を冷やす仕組みのシンプルな装置だ。このため、停止中の簡便な試験で弁が開くことを確かめておけば、運転中に作動させなくても事足りるというのだ。

では、なぜアメリカの規制当局は、リスクを負ってまでも、電力会社に実動作試験を求めているのかと問うと、幹部やOBたちは一様に「本当にアメリカではそんなことをやっているのか」と半信半疑の様子だった。日本では、これまでイソコンを実際に起動してみるという発想自体がなかったかのようだった。

なぜ実動作試験の必要性に気が付けなかったのか

一方で、日本の原発は、アメリカで開発された技術を導入し、安全規制もアメリカを手本としてきた。それなのに、アメリカで行われているイソコンの実動作試験が、なぜ日本では行われてこなかったのか。それは本当に妥当だったのか。そうした疑問を規制機関の関係者にぶつけながら、取材を続けていく中で、日本でも実動作試験の必要性に気が付くチャンスがあったはずだという人物に出会った。

30年近く日本の原子力規制の行政現場にいた平岡英治（ひらおかえいじ）だった。平岡は、1979年に当時の通産省に入省以来、ほぼ一貫して原発の規制畑を歩み、福島第一原発の事故では、原子力安全・保安院の次長として総理大臣官邸などで対応にあたった。平岡にアメリカのドレスデン原発の技術仕様書を見せながら、なぜ日本では長年、イソコンの実動作試験が行われてこなかったのかという疑問を投げかけてみた。すると、平岡は、アメリカで定期的に実動作試験が行われていることについて、「知らなかった」と驚いた表情を見せた。しばらく資料を読んでいたが、顔を上げて「今まで考えたこともなかったけど、実動作試験を行うというのは、言われてみれば当然かもしれない」と感想を述べた。

そして平岡は、日本でもイソコンの実動作試験の必要性に気付くチャンスが、福島第一原発事故の10年前にあったと口にした。

実動作試験の必要性に気付くチャンス

それは、茨城県東海村にあるJCOの核燃料加工施設で臨界事故が起き、作業員2人が被ばくして亡くなった1999年に遡る。この事故を受け、旧通産省は法律を改正し、原発や原子力関連施設の運転管理などのルールを定めた「保安規定」が現場で守られているかを、検査官が年4回チェックする保安検査を導入した。

このとき、電力各社に対し、保安規定の内容を抜本的に見直すよう求めた。保安規定は、電力会社が発電所ごとに策定し、規制当局の認可を受けるものだが、当時は極めて簡素な内容だったため、十分でないと考えられたのだ。JCO事故を踏まえて、原発も含めて原子力施設の安全対策を抜本的に見直さなければ、失墜した原子力への信頼は到底回復できないという判断があったとみられる。

この保安規定の改定作業で、お手本とされたのがアメリカの原発の技術仕様書だった。電力各社は技術仕様書をほぼ真似る形で、トラブルや事故時に作動する安全装置の機能試験の方法や頻度などを新しい保安規定に詳しく書き込んだ。

ところが、2001年1月に旧通産省から変更を認められた福島第一原発の保安規定を紐解いてみると、イソコンについて定例試験を行うことが明記されたものの、定期検査の際に弁の開閉などを確認するだけで、実際に装置を作動させる内容とはなっていない。

平岡も「なぜアメリカの技術仕様書にあるイソコンの実動作試験が、保安規定の変更時に盛り込まれなかったのだろうか」と首をかしげた。少なくとも電力会社とメーカーは技術仕様書の内容を把握していたはずだ、と納得いかない様子だった。

『「日本の原発は安全だ」という慢心が“命取り”に…実動作試験が見送られることになった「アメリカとの整備思想の違い」とは？』へ続く。

＊本記事の抜粋元・NHKメルトダウン取材班『福島第一原発事故の「真実」 検証編』では、福島第一原発事故を13年にわたって追い続けてきた取材班による科学技術的な視点からの圧巻の調査報道が収録されています。ぜひお買い求めください。

＊検証篇と併せて、事故の進展を時系列で追った『ドキュメント篇』も刊行されています。吉田昌郎・福島第一原発所長以下、東京電力の作業員たちが制御不能になった原発が引き起こす「想定外の事態」に翻弄されていく様子が、関係者の貴重な証言ともに、克明に描写されています。

【つづきを読む】「日本の原発は安全だ」という慢心が”命取り”に…実動作試験が見送られることになった「アメリカとの整備思想の違い」とは？