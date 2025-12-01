冬コーデに合わせたい「もこもこバッグ」→【ハニーズ】に2,000円台で売ってた！

今シーズン大注目の素材のひとつ、フェイクファー。冬コーデに合わせる、今年らしいもこもこバッグを新調するなら【ハニーズ】がおすすめです。持つだけでトレンド感と華やかさを演出できるフェイクファーバッグが、プチプライスで勢揃いしています。今回紹介する「もこもこバッグ」は、なんとすべて2,000円台！ この冬の相棒バッグを探している人は、チェックしない手はないかも。

取っ手までもこもこがキュートなスクエアバッグ

【ハニーズ】「チェーン付ファーバッグ」\2,680（税込）

本体からハンドルまで、ふわもこのフェイクファーで覆われたこちらのバッグは、まるでぬいぐるみのようにキュートな雰囲気。なめらかな質感のフェイクファーは、大人のきれいめコーデにもマッチしそうな上品さです。取り外しできるチェーンストラップが付いているので、ショルダーバッグとして使えて両手が空くのも便利！

合皮とフェイクファーのコンビがトレンド感を凝縮

【ハニーズ】「合皮コンビファーバッグ」\2,980（税込）

フェイクファーと合成皮革という、トレンド感のある異素材を組み合わせたバッグ。しっかりとしたスクエアフォルムが、クラシックなムードを演出してくれます。プードルフェイクファーがこなれ感たっぷりで、モードなスタイリングにも合わせられそう。付属のショルダーストラップを使って斜め掛けにして、カジュアルコーデに合わせるのもおすすめ。

細ストラップの持ち方でアレンジを楽しんで

【ハニーズ】「ファーショルダーバッグ」\2,280（税込）

毛足の長いふわふわフェイクファーのかたまりが、なんとも愛らしいショルダーバッグ。コンパクトなサイズ感で、貴重品やちょっとした小物を入れて持ち歩くのにぴったりです。細めのショルダーストラップは肩に掛けるのはもちろん、ラフに折りたたんで手持ちすると、今年らしい抜け感を演出できそう。

もこもこハート × チェーンストラップが大人可愛い

【ハニーズ】「ハートファーショルダー」\2,680（税込）

フェイクファーで覆ったころんとしたハート型で、抱きしめたくなりそうな可愛さ！ 全4色展開のうち、ピンクとブラックはプードルタイプ、グレーとアイボリーは滑らかなフェイクファータイプと、それぞれ異なる質感が楽しめます。フェミニンコーデに合わせるほか、ジーンズとセーターのワンツーコーデのハズし役としてアクセサリー感覚で取り入れてもよさそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N