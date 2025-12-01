“小学生ホスト”として大炎上した琉ちゃろの母・ちいめろが、家族の姿をYouTubeで発信し続ける理由を明かした。

【映像】激変した元"小学生ホスト"琉ちゃろ 爽やか高校生になった現在の姿

11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#12が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは元乃木坂46の衛藤美彩。

今回密着したのは9年前に“小学生ホスト”として話題になった琉ちゃろ（当時8歳）と、その母で人気ブロガーのちいめろ。大炎上した“小学生ホスト”とその家族の今に迫った。

現在高校2年生になった琉ちゃろは黒髪の爽やかな青年に成長。その母であるちいめろは正式に夫と離婚し、シングルマザーとして琉ちゃろ＆娘のまひめちゃん（中学3年生）と共に3人で暮らしているそうだ。そして現在、なんとチャンネル登録者数80万人越えの家族YouTuberとして活躍しているちいめろ一家。週3でYouTubeを発信し、シングルマザーとして奮闘する姿や子ども達の成長記録、飾らない等身大の家族の姿が視聴者の心を掴んでいると言う。

そして、ちいめろがYouTubeを続けるのにはある信念が。「シングルマザーで収入が少ないことで（習い事を）させてあげれないって絶対言いたくなかった。1人だろうと苦労させない。人並み以上の幸せを与えたい」と、母として家計を守るためYouTuberの道を選んだと教えてくれた。

さらに、多い時には月200万円弱YouTubeで稼いだというちいめろ。「YouTuberは子どもと出かける機会も一般家庭より多いと思うので、子どもを最優先した生活もできるので、子育てしてる方にはピッタリな職業だなって」と語った。