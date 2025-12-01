人気レースクイーンの央川かこ（31）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ美脚ショットを披露した。

「S-FJもてぎ戦にてfirst garageから酒井翔太選手が見事シリーズチャンピオンになりました

オートポリス戦に続いて本当にすごい」とチーム・ファーストステージ22号車の酒井翔太が2位に入り、「もてぎ菅生シリーズ」の年間王者になったことを報告。「そして短い時間でしたが会いにきてくださった皆さんありがとうございました あったかくてよかったー」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「勝利の女神降臨 お疲れ様でした」「可愛らしい！」「相変わらず美しい」「綺麗」「流石勝利の女神」「シリーズチャンピオンおめでとうございます」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。