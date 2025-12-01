G1・ジャパンカップ

11月30日に行われた中央競馬のG1・ジャパンカップ（東京芝2400メートル）は、スタート前からゴール後まで様々なハプニングがあった。フランスのカランダガン（セン4、グラファール）が制した大一番、ファンにも衝撃が広がった。

1Rが始まる前、JRAはジャパンカップに出走を予定していたドゥレッツァ（牡5、尾関）の出走取消を発表。17頭立てとなった2400メートルでも、様々な出来事があった。

スタート直後、アドマイヤテラ（牡4、友道）に騎乗した川田将雅騎手が落馬して競走中止に。同馬は騎手を乗せずに走り切り、“トップ”でゴールした。

直線ではカランダガンとマスカレードボール（牡3、手塚）が壮絶な叩き合い。カランダガンに軍配が上がったが、勝ち時計2分20秒3はアーモンドアイを上回るスーパーレコードとなった。

ゴール後はマスカレードボールのルメール騎手と、3着ダノンデサイル（牡4、安田）の戸崎圭太騎手が落馬。戸崎は痛そうに顔をしかめていた。

スタート前からゴール後まで様々なことがあった今年のジャパンカップ。X上の競馬ファンからは、「JCいろいろありすぎや とりあえず全員無事でいてくれ」「今年のJCはイロイロとすごいレースだった」「今年のJCは情報過多だった」「なんなんだ今年のJCは」「外国馬レコード制覇やら落馬やら色々起きすぎだな今年のJC」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）