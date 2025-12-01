テレ東の新グルメドラマは女子大生×カレー×青春！『今日もカレーですか？』田牧そら＆秋田汐梨出演で12.29放送
田牧そらが主演を務め、秋田汐梨が共演するドラマ『今日もカレーですか？』が、テレビ東京系にて12月29日24時に放送されることが決まった。田牧はテレビ東京初主演。
【写真】田牧そらが演じる主人公、原作での姿は？
原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名漫画を実写化する本作は、大学進学を機に上京してきた女子大生・黒部ちな（田牧）が、カレー愛あふれる遠藤夏美（秋田）や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマ。
監督は、『孤独のグルメ』や『晩酌の流儀』といった人気グルメドラマをけん引してきた北畑龍一。日本で一番“グルメドラマ”をおいしく撮る北畑監督が、カレーの世界の奥深さにハマっていくちなたちや名店のカレーを華麗に表現する。
田牧そらが演じる主人公・黒部ちなは、加来井女子大学の文学部に通う女子大生。長野県出身で、上京後は西葛西の寮に住む。カレーが大好きだが、外食でカレーを食べたことがなく、東京で食べるまでナンを知らなかった。純朴で、やや妄想癖あり。
田牧は「私は食べることが大好きで、心も体も、食から力をもらっていると感じています。なかでもカレーは、食べるとほっと落ち着いて、体の奥からあたたまるような、不思議な魅力のある料理です。この作品を通して、皆さんにも『カレーが食べたい！』と思っていただけるよう、そしてカレーの持つあたたかさや楽しさをお伝えできるように、精一杯頑張ります！」と意気込む。
秋田汐梨が演じる遠藤夏美は、加来井女子大学の経済学部に通う女子大生で、ちなと同じ寮に住む。大阪府出身で明るくおしゃべりな性格。ちなの上京後、偶然出会い、カレーで意気投合。カレーマニアで、豊富な知識を持つ。
秋田は「とっても美味しそうなカレーと、個性豊かなキャラクターでクスッと笑えるゆったりしたドラマです！ 観たらきっと、カレーが食べたくなるはずです！ お腹を空かせて、ご覧ください！」とメッセージを寄せた。
原作の藤川よつ葉は「マンガ版とはちょっと違う面白さ・おいしさを私たち作者もとっても楽しみにしております」、作画のあづま笙子は「ドラマの世界でのキャラクターたちに会えること、そして実写版ならではの『おいしい』と『たのしい』を、イチ視聴者としても楽しみにしております！」とコメントした。
ドラマ『今日もカレーですか？』は、テレビ東京系にて12月29日24時放送。
＜コメント全文＞
≪出演者コメント≫
■黒部ちな役／田牧そら
――「今日もカレーですか？」の原作やドラマ台本を読んだ時の感想をお聞かせください。
原作や台本を読んでいると、本当に目の前にカレーがあるような感覚になりました。匂いや味まで思い浮かぶほど細やかな描写で、読んでいるうちに無性にカレーが食べたくなりました！ それから、ちなの妄想シーンも印象的でした。食べることで想像がどんどん広がっていく感じが、すごく可愛らしく描かれていて。思わずクスッと笑ってしまいました。
――カレーにまつわるエピソードはありますか？
私もちなと同じように、お店でカレーを食べる機会はあまりなく、「カレー」と聞くとまず思い浮かぶのは家で食べる母の味です。その日の出来たてのカレーももちろん美味しいのですが、私は翌日の、味がしっかり染みたカレーが大好きで。カレーの日は大きなお鍋でたくさん作ってくれて、何度も味わえるのが我が家ならではの楽しみです！
――黒部ちなを演じてみての感想と、クランクインをして撮影現場の雰囲気はいかがでしょうか？
まだ撮影初日にはなりますが、カレーからもらうパワーがすごくあって、ちなという役を掴めている気がしています。今後の撮影もカレーと共に頑張ってお芝居していけたらなと思います！ クランクインしてみて、現場の雰囲気はとてもアットホームで、いいものを作ろうという皆さんの姿勢が一つにまとまっている気がしてあたたかい現場だなと思いました！ 撮影が始まる前からもいろいろな準備を重ねる機会をいただけたので、今できる精一杯の力を出せているなと感じていますし、お芝居がしやすい環境を作っていただけてとても楽しいです！
――作品の見どころや、視聴者の方へメッセージをお願いします。
私は食べることが大好きで、心も体も、食から力をもらっていると感じています。なかでもカレーは、食べるとほっと落ち着いて、体の奥からあたたまるような、不思議な魅力のある料理です。この作品を通して、皆さんにも「カレーが食べたい！」と思っていただけるよう、そしてカレーの持つあたたかさや楽しさをお伝えできるように、精一杯頑張ります！
■遠藤夏美役／秋田汐梨
――「今日もカレーですか？」の原作やドラマ台本を読んだ時の感想をお聞かせください。
原作を読み終わった後、カレーを食べにいきました！(笑)そのくらい、カレーが美味しそうに描かれています。カレーの歴史についてもたくさん語られていて、雑学がおもしろいなあと思いました！
ドラマでもちなの妄想パートは忠実に描かれているので、どんな風に完成するのか楽しみです！
――カレーにまつわるエピソードはありますか？
私は辛い食べ物があまり得意ではなく、カレーを食べる時もいつも甘口を選びがちで……。ですが、原作に登場する辛さが有名なボルツ神田店のカレーを美味しそうに食べる登場人物をみて辛いカレーにも挑戦してみたくなりました！
――遠藤夏美を演じるにあたっての意気込みと、撮影現場の雰囲気はいかがでしょうか？
夏美のカレー愛と明るい性格を魅力的に表現できるように頑張ります！ 夏美は大阪出身で関西弁を話すのですが、私は京都府出身で関西弁ではあるものの少し柔らかい雰囲気なので、夏美のパキパキとした性格をどう表現しようか…と悩みつつ役作りに励んでいます。食べ物との兼ね合いなどで難しいシーンもありますが、「諦めずにいいものを撮ろう！」という雰囲気がありみんなで一致団結して撮影しています！
――作品の見どころや、視聴者の方へメッセージをお願いします。
とっても美味しそうなカレーと、個性豊かなキャラクターでクスッと笑えるゆったりしたドラマです！ 観たらきっと、カレーが食べたくなるはずです！ お腹を空かせて、ご覧ください！
≪原作コメント≫
■原作・藤川よつ葉
世の中に数多ある食べ物の中から「カレー」というジャンルに特化した、ちょっと風変わりなこの作品がついにドラマ化になるらしい…？ しかもテレ東で…？ 思いがけないオファーにうれしさでいっぱいです！ マンガ版とはちょっと違う面白さ・おいしさを私たち作者もとっても楽しみにしております。
■作画・あづま笙子
ドラマ化ありがとうございます！ 様々な具材やスパイスでできているカレーのように沢山のかたのお力で創ってきた漫画ですが、今回またさらに沢山のかたのお力で実写化していただけて…もうワクワクが止まりません！ドラマの世界でのキャラクターたちに会えること、そして実写版ならではの「おいしい」と「たのしい」を、イチ視聴者としても楽しみにしております！
≪スタッフコメント≫
■プロデューサー／倉地雄大（テレビ東京）
100年以上も愛され続け、もはや国民食と言っても過言でない“カレー”。そんなカレーの奥深さを深掘りした、とっても“美味しい”原作の映像化に挑戦できてとても幸せです！
主演は、ずっと注目していた田牧そらさん。圧倒的な透明感と豊かな表現力で、カレー沼にハマっていくちなを熱演してくれています。撮影1ヵ月前からカレーを我慢し、カレー熱を高めて撮影に挑んでくれています。そんな頼もしい座長と一緒に、見ている人のお腹を空かせられるようなドラマにできたらと思っています！
ちなにカレーの奥深さを伝えていく相棒・夏美を演じるのは、秋田汐梨さん。何年も第一線で活躍し続けているのを拝見してきましたが、間近で見ているとその引き出しの多さと安定感にただただ脱帽です。若手実力派の2人の化学反応が面白くないわけありません！
そして、長年『孤独のグルメ』シリーズを支えている北畑監督がメガホンを取る本作は、きっと新たなグルメドラマの歴史を切り拓いてくれると確信しています。あなたはどんなカレーが好きですか？ 見たら食べたくなる新・テレ東グルメドラマ『今日もカレーですか？』是非ご期待ください。
【写真】田牧そらが演じる主人公、原作での姿は？
原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙子による同名漫画を実写化する本作は、大学進学を機に上京してきた女子大生・黒部ちな（田牧）が、カレー愛あふれる遠藤夏美（秋田）や先輩たちと、実在するカレーの名店でカレーを味わい尽くす青春グルメドラマ。
田牧そらが演じる主人公・黒部ちなは、加来井女子大学の文学部に通う女子大生。長野県出身で、上京後は西葛西の寮に住む。カレーが大好きだが、外食でカレーを食べたことがなく、東京で食べるまでナンを知らなかった。純朴で、やや妄想癖あり。
田牧は「私は食べることが大好きで、心も体も、食から力をもらっていると感じています。なかでもカレーは、食べるとほっと落ち着いて、体の奥からあたたまるような、不思議な魅力のある料理です。この作品を通して、皆さんにも『カレーが食べたい！』と思っていただけるよう、そしてカレーの持つあたたかさや楽しさをお伝えできるように、精一杯頑張ります！」と意気込む。
秋田汐梨が演じる遠藤夏美は、加来井女子大学の経済学部に通う女子大生で、ちなと同じ寮に住む。大阪府出身で明るくおしゃべりな性格。ちなの上京後、偶然出会い、カレーで意気投合。カレーマニアで、豊富な知識を持つ。
秋田は「とっても美味しそうなカレーと、個性豊かなキャラクターでクスッと笑えるゆったりしたドラマです！ 観たらきっと、カレーが食べたくなるはずです！ お腹を空かせて、ご覧ください！」とメッセージを寄せた。
原作の藤川よつ葉は「マンガ版とはちょっと違う面白さ・おいしさを私たち作者もとっても楽しみにしております」、作画のあづま笙子は「ドラマの世界でのキャラクターたちに会えること、そして実写版ならではの『おいしい』と『たのしい』を、イチ視聴者としても楽しみにしております！」とコメントした。
ドラマ『今日もカレーですか？』は、テレビ東京系にて12月29日24時放送。
＜コメント全文＞
≪出演者コメント≫
■黒部ちな役／田牧そら
――「今日もカレーですか？」の原作やドラマ台本を読んだ時の感想をお聞かせください。
原作や台本を読んでいると、本当に目の前にカレーがあるような感覚になりました。匂いや味まで思い浮かぶほど細やかな描写で、読んでいるうちに無性にカレーが食べたくなりました！ それから、ちなの妄想シーンも印象的でした。食べることで想像がどんどん広がっていく感じが、すごく可愛らしく描かれていて。思わずクスッと笑ってしまいました。
――カレーにまつわるエピソードはありますか？
私もちなと同じように、お店でカレーを食べる機会はあまりなく、「カレー」と聞くとまず思い浮かぶのは家で食べる母の味です。その日の出来たてのカレーももちろん美味しいのですが、私は翌日の、味がしっかり染みたカレーが大好きで。カレーの日は大きなお鍋でたくさん作ってくれて、何度も味わえるのが我が家ならではの楽しみです！
――黒部ちなを演じてみての感想と、クランクインをして撮影現場の雰囲気はいかがでしょうか？
まだ撮影初日にはなりますが、カレーからもらうパワーがすごくあって、ちなという役を掴めている気がしています。今後の撮影もカレーと共に頑張ってお芝居していけたらなと思います！ クランクインしてみて、現場の雰囲気はとてもアットホームで、いいものを作ろうという皆さんの姿勢が一つにまとまっている気がしてあたたかい現場だなと思いました！ 撮影が始まる前からもいろいろな準備を重ねる機会をいただけたので、今できる精一杯の力を出せているなと感じていますし、お芝居がしやすい環境を作っていただけてとても楽しいです！
――作品の見どころや、視聴者の方へメッセージをお願いします。
私は食べることが大好きで、心も体も、食から力をもらっていると感じています。なかでもカレーは、食べるとほっと落ち着いて、体の奥からあたたまるような、不思議な魅力のある料理です。この作品を通して、皆さんにも「カレーが食べたい！」と思っていただけるよう、そしてカレーの持つあたたかさや楽しさをお伝えできるように、精一杯頑張ります！
■遠藤夏美役／秋田汐梨
――「今日もカレーですか？」の原作やドラマ台本を読んだ時の感想をお聞かせください。
原作を読み終わった後、カレーを食べにいきました！(笑)そのくらい、カレーが美味しそうに描かれています。カレーの歴史についてもたくさん語られていて、雑学がおもしろいなあと思いました！
ドラマでもちなの妄想パートは忠実に描かれているので、どんな風に完成するのか楽しみです！
――カレーにまつわるエピソードはありますか？
私は辛い食べ物があまり得意ではなく、カレーを食べる時もいつも甘口を選びがちで……。ですが、原作に登場する辛さが有名なボルツ神田店のカレーを美味しそうに食べる登場人物をみて辛いカレーにも挑戦してみたくなりました！
――遠藤夏美を演じるにあたっての意気込みと、撮影現場の雰囲気はいかがでしょうか？
夏美のカレー愛と明るい性格を魅力的に表現できるように頑張ります！ 夏美は大阪出身で関西弁を話すのですが、私は京都府出身で関西弁ではあるものの少し柔らかい雰囲気なので、夏美のパキパキとした性格をどう表現しようか…と悩みつつ役作りに励んでいます。食べ物との兼ね合いなどで難しいシーンもありますが、「諦めずにいいものを撮ろう！」という雰囲気がありみんなで一致団結して撮影しています！
――作品の見どころや、視聴者の方へメッセージをお願いします。
とっても美味しそうなカレーと、個性豊かなキャラクターでクスッと笑えるゆったりしたドラマです！ 観たらきっと、カレーが食べたくなるはずです！ お腹を空かせて、ご覧ください！
≪原作コメント≫
■原作・藤川よつ葉
世の中に数多ある食べ物の中から「カレー」というジャンルに特化した、ちょっと風変わりなこの作品がついにドラマ化になるらしい…？ しかもテレ東で…？ 思いがけないオファーにうれしさでいっぱいです！ マンガ版とはちょっと違う面白さ・おいしさを私たち作者もとっても楽しみにしております。
■作画・あづま笙子
ドラマ化ありがとうございます！ 様々な具材やスパイスでできているカレーのように沢山のかたのお力で創ってきた漫画ですが、今回またさらに沢山のかたのお力で実写化していただけて…もうワクワクが止まりません！ドラマの世界でのキャラクターたちに会えること、そして実写版ならではの「おいしい」と「たのしい」を、イチ視聴者としても楽しみにしております！
≪スタッフコメント≫
■プロデューサー／倉地雄大（テレビ東京）
100年以上も愛され続け、もはや国民食と言っても過言でない“カレー”。そんなカレーの奥深さを深掘りした、とっても“美味しい”原作の映像化に挑戦できてとても幸せです！
主演は、ずっと注目していた田牧そらさん。圧倒的な透明感と豊かな表現力で、カレー沼にハマっていくちなを熱演してくれています。撮影1ヵ月前からカレーを我慢し、カレー熱を高めて撮影に挑んでくれています。そんな頼もしい座長と一緒に、見ている人のお腹を空かせられるようなドラマにできたらと思っています！
ちなにカレーの奥深さを伝えていく相棒・夏美を演じるのは、秋田汐梨さん。何年も第一線で活躍し続けているのを拝見してきましたが、間近で見ているとその引き出しの多さと安定感にただただ脱帽です。若手実力派の2人の化学反応が面白くないわけありません！
そして、長年『孤独のグルメ』シリーズを支えている北畑監督がメガホンを取る本作は、きっと新たなグルメドラマの歴史を切り拓いてくれると確信しています。あなたはどんなカレーが好きですか？ 見たら食べたくなる新・テレ東グルメドラマ『今日もカレーですか？』是非ご期待ください。