【関ヶ原の戦い】西軍から「内通者」が続出…じつは決戦直前に「東西両軍の和談」が成立していたという「衝撃の事実」

内通者が続出する西軍

9月14日の夜、大柿城を出た石田三成は、宇喜多秀家・島津維新・小西行長らの人数とともに山中方面へ移動した。このことについて吉川広家は、後年、以下のように説明している。

吉川広家の説明

石田三成と大谷吉継は、何度も談合をし、大柿・関ヶ原周辺に散開している人数を南宮山に集結させて一戦におよぶと決していたのですが、14日、家康様が赤坂に着陣すると、大柿・南宮山を捨てて山中へ向かっていきました。前日まで決まっていたことを違え、佐和山まで撤退しようとしていたことは明らかです。

また、徳川家康の侍医・板坂卜斎（いたざかぼくさい）は、このときの石田三成らの行動について、以下のように説明している。

板坂卜斎の記述

14日の夜、宇喜多秀家・小西行長・石田三成らが、大柿を出て関ヶ原へ向かったということです。その理由は、西軍を裏切った小早川秀秋を攻撃するためでした。

石田三成らが山中方面へ向かったことは、南宮山にいる広家からは「家康が来たので、佐和山まで撤退しようとした」と見なされ、赤坂にいる卜斎からは「松尾山を占拠した小早川秀秋を討つためである」と理解された。このように、その場にいた者たちのなかでも三成らの軍事行動についての解釈は分かれたが、少なくとも「佐和山へ向かおうとする家康を待ち受けるため」という解釈をしている者はいない。

このとき、大柿には大谷吉継・福原長尭・熊谷直盛・垣見一直・木村由信・相良頼房・秋月種長・高橋元種らの人数7500が残っていた（『水野日向守覚書』）が、やがて大谷吉継は、三成らのあとを追うように山中へ向かった。

吉川広家から毛利輝元への書状

宇喜多・島津・小西・石田らが山中へ押し入ると、小早川秀秋が東軍であることが明らかになりました。そうなると、大谷吉継は心細くて大柿に留まっていられなくなったのでしょうか、山中へ向かっていきました。きっとその後、小早川の陣地を突破して、佐和山まで撤退するつもりだったのだと思います。

吉継が山中方面へ向かったあと、大柿城では本丸に福原長尭が入り、二の丸に垣見一直・熊谷直盛らが入った。そうなると、城にいた美濃の領主たちや、九州から来た領主たちはみな東軍に内通してしまった。広家はこのときの様子を、以下のように説明している。

吉川広家の説明

大柿にいた者たちで、東軍に使者を送らない者はほとんどいなかったということです。もはやまったく合戦にはなりませんでした。

大谷吉継が9月14日の昼まで布陣していた楽田の陣地には、東軍の池田照政が率いる人数が入り、内通者と連絡をとった。内通者のうち石川光吉は、照政と連絡をとりあいながら西軍として犬山に籠城していたが、その後、大柿に移動していた。光吉の行動について、合戦後（10月7日）に照政がした説明は以下のとおりである。

池田照政の説明

石川光吉は、犬山城を東軍に明け渡して大柿に籠っていましたので、わたくしの指示により山中へ向かわせました。わたくしは9月14日の夜、大谷吉継がいた陣所へ入りました。しかし15日の未明に合戦が始まってしまいましたので、石川光吉はそのまま西軍として戦いましたが、家康様へ敵対するつもりはなく、しかたのないことでした。そのあと光吉が大坂へ向かったのは、わたくしの指示ですので、そのようにお心得ください。

「不戦の密約」ではなく「和談」だった

当初、石田三成・大谷吉継らが立てた西軍の作戦は「14日の夜に東軍に一斉攻撃を仕掛ける」というものだった。ところが、その夜になると、小早川秀秋が裏切ったという情報が入ったため、三成らは秀秋を討つために山中方面に向かった。にもかかわらず、美濃方面の大将である長束正家と瑶甫恵瓊から吉川広家には、作戦変更についてなんの連絡もなかった。

もはや大勢は決したと判断した広家は、単独で家康との和談を進める決意をした。使者を垂井の黒田長政の陣地へつかわすと、長政は福島正則と相談し、使者を引き連れて赤坂の徳川家康の陣地へ向かった。

広家の使者は、井伊直政・本多忠勝に引き合わされ、さらに家康への対面を許された。家康は広家の使者に対し、和談の条件に間違いがないことを直政・忠勝が起請文に書くこと、広家・福原広俊からの起請文と人質を受け取ったら家康が輝元への起請文を書くことを約束した。

直政・忠勝が、広家・広俊にあてて書いた9月14日付起請文の内容は以下のとおりである。

井伊直政・本多忠勝から吉川広家・福原広俊への起請文

一、輝元に対して、家康は少しの敵意も抱いておりません。

一、このたびご両人（吉川広家・福原広俊）は家康に尽くしてくれました。今後、家康は悪いようにはいたしません。

一、この和談が成立したならば、家康は起請文を輝元へ差し出します。なお、言うまでもなく、毛利家の領地は現在のままとします。

黒田長政と福島正則からも、広家・広俊にあてて起請文が差し出された。

黒田長政から吉川広家・福原広俊への起請文

一、井伊直政と本多忠勝の起請文の内容に間違いはありません。

一、今後、敵意を抱かない証拠として、福島正則も同じように起請文を差し出します。

一、毛利輝元に対して、家康は少しの敵意も抱いておりません。

一、ご両人（吉川広家・福原広俊）のはたらきに家康はとても感謝しています。今後、家康は悪いようにはいたしません。

一、福島正則とわたくしは、ご両人（吉川広家・福原広俊）を悪いようにはいたしません。

これらへの返事として、広家と広俊は、直政・忠勝・正則・長政の4人へ和談の条件に間違いがない旨の起請文を差し出した。

このようにして、東西両軍の和談は、吉川広家によって決戦直前（広家の証言によると小早川秀秋の裏切りが判明したあと）に成立していたのである。

ノート いわゆる「不戦の密約」について

従来、吉川広家は、「合戦が始まっても毛利は動かない」とする「不戦の密約」を事前に家康と交わし、毛利家の存続を図ったとされてきた。しかし、9月14日に徳川・毛利間で交わされた起請文の内容は明確に、和談（実質的な毛利の降伏）にほかならない。したがって筆者は「毛利は9月14日の時点で東軍に降伏していた」としている（高橋2017）。これについて、白峰旬氏は「本戦前日に毛利輝元と家康との和談が調ったかのように広家が偽装した」ものであるとされた。白峰氏によると、広家がこうした偽装をした理由は、「本戦前日に輝元と家康との和談が急遽調ったことは事実ではないにもかかわらず、それをあえて既成事実化しようとしたことと、和談が調った功績（筆者注：白峰氏は「実際には調っていない」としている）は広家の尽力によるものであると強調したかったからであろう」と推測された（白峰2015）。

