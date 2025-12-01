ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼É÷Ã«ÆîÍ§¤ËÊ¹¤¯¡¡µÜ±×ºä²¼µðÂç²èÌÌ¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ1Ê¬¡£µÜ±×ºä¤ÈÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ëµÜ±×ºä²¼¸òº¹ÅÀ¤Î³¹Æ¬¤Ë¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬¤¢¤ë¡£²£4¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Ä9¡¦45¥á¡¼¥È¥ë¤Î²èÌÌ¤Ë¡¢ËèÆü¸áÁ°0»þ¤È¸á¸å7»þ¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¤Ø¤Î¡¢Àµ¸á¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ä´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ï¢Æ°¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢3»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ö¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ð¥¹¥é¥ó¡Ë¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å6»þ¡Ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ÷Ã«ÆîÍ§¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¡ú20Ç¯12·î24Æü³«»Ï
½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¡ÊÎá2¡Ë12·î24Æü¡£
¤½¤ì¤«¤éËèÆü¡¢¸áÁ°0»þ¤È¸á¸å7»þ¤Î¡ÖÃÂÀ¸º×¡×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿È¶á¤Ê²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤«¤é¿ä¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Àµ¸á¤Î¡Ö¤ª¤á¤¢¤êº×¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤Î·ëº§¤Ø¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Æ¤ä¾å»Ê¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
É÷Ã«¤Ï¡Ö¡Ø½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ø8Ê¸»ú¡ß5¹Ô¡Ù¤Î40Ê¸»ú°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤È¡¢¤Þ¤¿¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡Ø¡ô½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¡Ø¡ôÂ£¤ëÁê¼ê¡Ù¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë2ÄÌ¤ê¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë2ÆüÁ°¤Î±þÊç¤Ç¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç28ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÌµÎÁ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ú³Î¼ÂÍÎÁ¥³¡¼¥¹¤â
³Î¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢8800±ß¤ÎÍÎÁ¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï1Ç¯Á°¤«¤é3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·ëº§µÇ°Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂ£¤ë¸ÀÍÕ¤ä¡¢Ä¹¤¤´Ö¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò³Î¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¿ä¤·¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¬µÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ØÃæµï¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ç¤¹¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÆÍÁ³·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ï¢Æ°¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ö¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¶âÍË¤«¤éÌÚÍË¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤é¤ì¤¿¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É÷Ã«¤Ï¡ÖËèÆü¡¢½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢½µ¤´¤È¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤è¤ê¡¢¿ä¤·¤ÎÂ¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÇÐÍ¥¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¡¢2¡¦5¼¡¸µ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢V¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¡ØÎëÌÚ·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡úÀîÂ¼¥±¥ó¥¹¥±»á¤È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀîÂ¼¥±¥ó¥¹¥±»á¡Ê60¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¡ÖÃÂÀ¸ÆüÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×½êÄ¹¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ËÂ£¤ë¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï½µÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢É÷Ã«¤ÏÂè3½µ¤ÎÃ´Åö¤À¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËËè½µ¡¢¡Ø¾¡Éé¤ÎÉ±·¯¡Ù¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤ÍÌ¾¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£10·î8Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÇÐÍ¥³Áß·Í¦¿Í¡Ê38¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£³Áß·¤Ï10·î12Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¡£½÷Í¥ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê40¡Ë¤È3¿Í¤ÇÁÈ¤ó¤À²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥¥ó¥Ä¥Ï¥ë¥«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥¦¥¨¥ó¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ¤ó¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç±é·à³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢½ÉÂê¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½Ë¤¦¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
10·î30Æü¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÃæÀ¾·½»°¡Ê61¡Ë¤¬½Ð±é¡£É÷Ã«¤Ï¡ÖÃæÀ¾¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï11·î11Æü¡£¡Ø·½»°¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢´Á¿ô»ú¤Î¡Ø½½°ì¡Ù¤¬2¤Ä¤Ç¡Ø·½¡Ù¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£ÃæÀ¾¤ÏÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î11·î11Æü¤Ë¥é¥ó¥¯1°Ì¡£ÀîÂ¼»á¤ÏÃæÀ¾¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡ÖChoo Choo TRAIN¡×¤òÁª¤ó¤ÇÂ£¤Ã¤¿¡£
É÷Ã«¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢»×¤¤¤¤Ã¤Æ°¦¤Î¹ðÇò¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡É÷Ã«ÆîÍ§¡Ê¤«¤¼¤¿¤Ë¡¦¤Ê¤æ¡ËÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»»þÂå¤Ë½ÂÃ«¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢Â´¶È¸å¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2016Ç¯¡ÊÊ¿28¡Ë¤ËÉñÂæ¡ÖInner World Evolution¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë¡ÖÂè12²ó¥ß¥¹¾®Ìî¾®Ä®¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¥â¥Ç¥ë¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï»¦¿Ø¡¢È´ÅáÆ»¡¢ÆüËÜÉñÍÙ²ÖÌøÎ®¡¢ÃåÊªÃåÉÕ¤±¡£¸½ºß¤ÏNACK5¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¡¡ÀÄ½Õ¤â¤®¤¿¤ÆÄ«°ìÈÖ¡ª¡×SDGs¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¶äºÂ»°±Û¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡£149¥»¥ó¥Á¡£B81¥»¥ó¥Á¡ÝW55¥»¥ó¥Á¡ÝH80¥»¥ó¥Á¡£