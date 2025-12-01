大空襲で銀行に直撃弾が命中…太平洋戦争で銀行が受けた「大きな被害」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

空襲被害と疎開準備：台湾

「10・10空襲」で沖縄を襲った米機動部隊は、その足で2日後の昭和19年10月12日には、沖縄空襲とほぼ同数の艦載機約1400機を投入して台湾空襲を実行した。この攻撃では飛行場・港湾・軍需工場などは大きな損害を受けたが、台湾銀行の本支店は無事だった。

その直後（10月12〜15日）に台湾の東海上で、日本の基地航空部隊がこの米機動部隊を攻撃する「台湾沖航空戦」が起こる。日本は数日間の戦闘で飛行機300機以上を失うが、ほとんど戦果を挙げることができなかった。

硫黄島が陥落して沖縄戦が始まった昭和20年3月辺りには、台湾も激しく空襲を受けるようになった。5月31日に台北は、マニラの西北西100キロのところにあるスービック湾の基地を飛び立ったB-24爆撃機117機の空襲を受けた。「台北大空襲」と呼ばれるこの空襲で、台湾総督府庁舎（現：総統府庁舎）が大きな被害を受け、道路を1つ隔てた台銀本店にも直撃弾7発が命中する。

幸い行員に被害は無く、可燃物は燃えたものの建物自体は無事だった。このため各部署は市内各地に一時移転したが、要となる営業部は2週間ほどで応急修理の終わった本店に戻っている。

本店以外でも、基隆・新竹・台南・高雄といった主要支店が、爆撃で建屋の破壊や火災の被害を受けた。しかし各店舗とも金庫室は無事で、それぞれ仮店舗に移転して営業を継続した。

3月10日未明の東京大空襲でも、台銀の東京支店（東京丸の内：現在は三菱UFJ信託銀行本店が建っているところ）が若干の火災被害に遭っている。その1ヵ月後には焼夷弾の直撃も受けたが、行員の消火活動で大事に至らずに済んだ。

こうしたことから台銀では、台北の本店を南東に7キロほど離れた景尾（現：景美）の山腹地下に疎開させる計画が進められた。ここは艦砲射撃にも耐えられる構造にして、総督府も疎開する予定で工事が始められたが、未完成のうちに終戦を迎えた。

