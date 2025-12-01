◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

第４５回ジャパンＣ・Ｇ１は３０日、東京競馬場で行われ、世界ランク１位で唯一の外国馬カランダガン（バルザローナ）が直線のマッチレースを制し、２分２０秒３のＪＲＡレコードで勝利。６月のサンクルー大賞（フランス）からＧ１・４連勝を飾り、１着賞金と褒賞金の計約９億７０００万円を手にした。外国馬の勝利は０５年アルカセット以来２０年ぶり、フランス調教馬のＶは８７年のルグロリュー以来３８年ぶり２頭目となった。

◆ＪＲＡレコード 勝ち時計２分２０秒３は１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録した２分２０秒６を０秒３更新する３歳以上・芝２４００メートルの中央競馬レコード。

◆ミカエル・バルザローナ騎手 初騎乗初勝利。ＪＲＡのＧ１は８度目の騎乗で初勝利。重賞は１６年京阪杯（ネロ）以来、通算４勝目。

◆フランシスアンリ・グラファール調教師 延べ４頭の出走で初勝利。ＪＲＡのＧ１、重賞ともに初勝利。

◆グレンイーグルス産駒 初出走初勝利。ＪＲＡのＧ１は延べ３頭の出走で初勝利。重賞は２０年新潟２歳Ｓ（ショックアクション）以来、通算２勝目。

◆馬主アガ・カーン・スタッズ 延べ３頭の出走で初勝利。ＪＲＡのＧ１、重賞は延べ４頭の出走で初勝利。

◆外国馬 ０５年アルカセット以来２０年ぶりのＶ。フランス調教馬は８７年ルグロリュー以来３８年ぶり２勝目。ＪＲＡのＧ１を制したのは２４年安田記念のロマンチックウォリアー以来。

◆セン馬 ９４年マーベラスクラウン以来、３１年ぶり４勝目。（記録はすべてＪＲＡ）