【前代未聞の奇策】12億円足りない…日本銀行券を「台湾銀行券」として発行した「知られざる歴史」

姿を変えた日銀券：台湾

台湾銀行券も、全て大蔵省印刷局で印刷されていた。ところが昭和20年3月に本橋兵太郎・副頭取が東京の大蔵本省に出向いて昭和20年度分の銀行券所要量の説明を行ったところ、「昭和20年度分の台銀券は、印刷局では印刷しないことになった」とけんもほろろの返事があった。

「外地紙幣、銀行券の現地自給に関する四省申し合わせ事項」が正式に策定されるのは昭和20年4月なのだが、この頃には外地紙幣の現地印刷は既定路線となっていた。実は台銀券の現地印刷に向けた調査や準備も少しずつ始まってはいたが、紙幣印刷の経験が全くない印刷工場が、紙幣の印刷をそう簡単に始められるわけでもない。海上輸送が事実上不可能な中で、用紙やインクなど原材料を用意しないといけない。

大蔵省と折衝を重ねても埒が明かず、困った本橋は広瀬豊作蔵相に直談判する。そうして何とか、昭和20年6月までは20年度新規必要分18億3000万円のうち、6億2000万円を印刷局で製造する約束を取り付けた。

しかしそれでは、必要量の3分の1しか賄えない。ここで前代未聞の奇策が立てられる。発行手続きをとっていない日銀券（1000円券）の在庫10億円（100万枚）に台湾銀行頭取印を押し、「台湾銀行券」として発行するというものだ。日銀もこの案を了解した。こうして時間を稼いでいるうちに、民間工場での台銀券印刷の準備を台湾で整えるというわけである。

この紙幣の表には大和武尊の肖像と建部大社（大津市）があり、「千圓」と中央縦書きの上に右横書きで「日本銀行兌換券」とある。裏にも上部に「日本銀行兌換券」、中央部には大きく「千圓」と右横書きで印字されている。表面には日銀総裁印、裏面には日銀の文書局長印・発行局長印がある。裏の「千圓」の2文字が左右に分かれているので紙幣中央部に広い余白があり、そこに縦書きで「株式会社台湾銀行」の文字と台銀頭取印が追加印刷された。

日銀関係の印鑑が3つもあり、表と裏に「日本銀行兌換券」と記されているので、一瞥しただけでは日銀券かと思ってしまうが、とにかく「台湾銀行券」として発行された。

ところが輸送の問題は別だ。海上輸送は神戸港から陸軍徴用船で行われたが、沖縄戦が始まると神戸−台湾の航路は遮断された。その後は海軍輸送機による、大陸沿岸経由の航空輸送に切り替えられた。

台銀券の現地製造については、昭和20年2月頃から調査・準備が始められた。用紙の原料として芭蕉繊維をミツマタの代用とする。これをパルプに30％ほど混入させたものを銀行券用紙とすることになった。印刷に関しては、台湾最大の新聞社だった台湾新報社の機械を使い、印刷原版は大蔵省印刷局から搬入された。

ただし沖縄戦の勃発に伴い、台湾も空襲を受けるようになったので、紙幣の印刷用に地下工場を建設することになった。台北は危険ということで、そこから40キロほど東の金鉱山にある廃坑が工場に転用された。昭和20年7月に工場は完成し、台銀券の現地印刷が始まった。

