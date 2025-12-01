◆サッカー高円宮Ｕー１８プレミアリーグＷＥＳＴ第２０節 帝京長岡２−１静岡学園（３０日・時之栖）

現在１０位と苦しむ静岡学園が痛恨の連敗を喫した。帝京長岡と対戦した静学は前半３３分に失点。後半アディショナルタイム１分のセットプレーで追いついたものの、直後に勝ち越し点を奪われ、１―２で黒星。残留争いから抜け出せなかった。次節はホームで神村学園と対戦する。

１点を追う静学は攻め続けた。高い位置からプレスをかけてボールを奪い、細かくパスをつないで、ゴール前を固める相手の守りを崩しに行った。そして執念が実る。後半アディショナルタイムにＣＫをゲット。こぼれ球が高く浮いたところをＤＦ石川舞偉（まうい、３年）が背中越しに「バイシクル気味に打った」。シュートはゴール隅に転がり込んだ。同点だ。

だが１分後、連係が乱れたところで失点。貴重な勝ち点１が手の中からこぼれ落ちた。「２点ともミスから。もったいない」と川口修監督（５２）は嘆いた。

今季は負傷者が続出し、なかなか勝ち点を伸ばせていない。この日も入試やインフルエンザで主力選手を欠く厳しい布陣だった。ＭＦ神吉俊之介がドリブルで何度も突破を図り、ＤＦ提坂日葵（ともに３年）が惜しいＦＫを放ったが及ばなかった。４勝６分け１０敗で１０位と苦しむ。

後半途中から出場し、攻撃を勢いづけたＭＦ藤原晃太郎（３年）は「チームは崖っぷち。残り２試合やるしかない」と前を向いた。今季初得点の石川も「負けは許されない」と残留への覚悟を示した。神村学園にも最終節の広島ユース戦も勝って、プレミアに生き残る。

（里見 祐司）

◆プレミアＷＥＳＴの順位 １２チームのうち下位２チームが降格。現在１０位の静学は勝ち点１８。１１位は岡山Ｕ―１８（勝ち点１７）で、最下位は東福岡（同１６）。次節で岡山と東福岡が直接対決するため、静学はその勝者に逆転される可能性がある。なお、９位の福岡Ｕ―１８は勝ち点２２。