ÆüËÜÎóÅç¤Î¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤¡×¤òÊÑ¤¨¤¿£´À¤µªÃæ¤´¤í¤ÎÂçÅ¾´¹¡Ä¥ä¥Þ¥È¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ò°×¥ë¡¼¥È¤òµá¤á¤¿¡ÖÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¡×
¸ÅÊ¯¤Ï¤Ê¤¼Â¤¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©µðÂç²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¸ÅÊ¯»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÊÔÇ¯ÂÎ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ææ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÍÎÏ»áÂ²¤¬¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Èº§°ù¤ò·ë¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ä¸ò°×¥ë¡¼¥È¤ÎÍø¸¢¤ò¤á¤°¤ë¸ÅÂå¤Î¡Ö¶î¤±°ú¤¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥ä¥Þ¥È¤Î³ÆÃÏ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾¾ÌÚÉðÉ§¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ä¥Þ¥È¤¬ÆüËÜ³¤¤Î¸ò°×¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿
¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Î±óÀ¬·ÐÏ©¤È¤·¤Æµµª¤ÎÁÐÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢¹ÃÈå¤È¤È¤â¤Ë²ÊÌî¡Ê¤·¤Ê¤Î¡Ë¡Ê¿®Ç»¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Ç¤Ï¹ÃÈå¤«¤é²ÊÌî¤ò¤Ø¤ÆÈøÄ¥¤Ëµ¢¤ë¤¬¡¢¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ç¤Ï¾åÌî¤«¤é±°Æüºä¡Ê¤¦¤¹¤¤¤Î¤µ¤«¡Ë¡Ê±°É¹Æ½¤«¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¿®Ç»¤ËÆþ¤ê¡¢ÈþÇ»¤«¤éÈøÄ¥¤Ø¤Èµ¢´Ô¤¹¤ë¡£4À¤µªÃæ¤´¤í¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥·¥Ê¥Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¸ÅÊ¯¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇËÌÉô¤ÎÁ±¸÷»ûÊ¿¡Ê¤¼¤ó¤³¤¦¤¸¤À¤¤¤é¡Ë¤Ç¡¢¿¹¾·³ÄÍ¡ÊÊ¯µÖÄ¹100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹Ìî¸©Àé¶Ê»Ô¡Ë¡¢ÀîÌø¾·³ÄÍ¡Ê91¥á¡¼¥È¥ë¡¢Æ±¸©Ä¹Ìî»Ô¡Ë¤È¡¢Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ò¤â¤ÄÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤Ë¤¤¤¦±°Æüºä¤«¤é²ÊÌî¤ËÆþ¤ê¡¢Àé¶ÊÀî¡Ê¿®Ç»Àî¡Ë±è¤¤¤Ë²¼¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÌ¤ØÆ½¤ò±Û¤¨¤ì¤ÐÆüËÜ³¤¤Ë½Ð¤ë¡£Åì³¤¡¦´ØÅìÂçÃÏÊý·÷¤ÈÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ê¤¹Í×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤¬¡¢4À¤µªÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿´Ø·¸¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢¼«Î§À¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°¤Ë¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢4À¤µª¤ÎÃæ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±ßÊ¯¡ÊÄ¹·Â41¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ê¤¬¤é¥ä¥Þ¥È¤«¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¾þ¤êÌð¤ä¶À¤ò¤â¤Ä¾ë¤Î»³¡Ê¿·³ã¸©ÂÛÆâ»Ô¡Ë¤òÅìÃ¼¤È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥ä¥Þ¥È¤«¤é¤Î¾þ¤êÌð¤ÈÀÐÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ô¤â¤ÄÁ°Êý¸åÊýÊ¯¤Î±«¤ÎµÜ°ì¹æ¡ÊÊ¯µÖÄ¹64¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÄ®¡Ë¡¢ÃÏÊý¿§¤Î¶¯¤¤ÀÐ´½¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬Ê¯µÖÄ¹¤¬129¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¼ê·«¥ö¾ë»³¡ÊÊ¡°æ¸©±ÊÊ¿»ûÄ®¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ò´Þ¤à¥³¥·¡Êº£¤ÎËÌÎ¦ÃÏÊý¡Ë¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¸ÅÊ¯¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÌçÈ¶»áÂ²¤Î°ìÌç¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¥³¥·¤Î»áÂ²¤É¤¦¤·¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»áÂ²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢4À¤µª¤ÎÃæ¤´¤í¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÏÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤Ø¤â´Ø¿´¤ò¶¯¤á»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤Ë¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤¬´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤ÎºÇÂç¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÈ»Ò»³¡¦ÌÖÌîÄ¸»Ò»³¤È¤¤¤¦¡¢¥¿¥Ë¥Ï¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿ÍÎÏ»áÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤òÍ×¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤ËÀ¾¤Î¤Û¤¦¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»³±¢ÃæÉô¤Î¥Ï¥Ï¥¡Êº£¤ÎÄ»¼è¸©À¾Éô¡Ë¤Ë¡¢Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ò¤â¤ÄÂç·¿Á°Êý¸å±ßÊ¯¤ÎÇÏ¥Î»³»Í¹æ¡ÊÊ¯µÖÄ¹¿äÄê110¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä»¼è¸©ÅòÍüÉÍÄ®¡Ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê4À¤µªÃæ¤´¤í¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤è¤êÀ¾¤Ï¡¢¥¤¥Å¥â¤â´Þ¤á¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¼¨¤¹Âç·¿¸ÅÊ¯¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎÓÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ä¥Þ¥È¤¬ÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤Ø²ðÆþ¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤òËÌÉô¶å½£¤Ø¤Î·ÐÏ©¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥¿¥Ë¥Ï¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤¸¤«¤ËÆüËÜ³¤±è´ß¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÄ«Á¯È¾Åç¤äÂçÎ¦¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å¤Ë¤¯¤ï¤·¤¯½Ò¤Ù¤è¤¦¡£
¶å½£¤ÏËÌÉô¤è¤ê¤âÆîÉô¤È¡¢¥ä¥Þ¥È¤Ï´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤¿
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤Î»áÂ²¤¿¤Á¤¬¡¢3À¤µª¤«¤é4À¤µª½é¤á¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ä¥Þ¥È¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¤ËÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¥»¥Ã¥Ä¤Î¸Þ¿§ÄÍ¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¸ò°×¥ë¡¼¥È¤¬ÂçºåÏÑ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¸ý¤ÎÌÀÀÐ³¤¶®¤ò¸«²¼¤í¤¹¡£ÃÛÂ¤»þ¤Î»Ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉü¸µÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¸ÅÊ¯¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Ç¡¢ÉøÀÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ê¯µÖ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¸Ï©Åç¤òÇØ·Ê¤ËÌÀÀÐ³¤¶®¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÁ¥¤òÄ¯¤á¡¢¤¹¤°²¼¤òÉÑÈË¤ËÄÌ²á¤¹¤ëJR»³ÍÛËÜÀþ¤ÎÎó¼Ö¤Î²»¤òÄ°¤±¤Ð¡¢ÌçÈ¶»áÂ²¤¿¤Á¤¬À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¸Þ¿§ÄÍ¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¾¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Ê¯µÖÄ¹¤Ï110¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤¬¤éÁ´ÌÌ»°ÃÊ¤Î¥Ï¥ê¥Þ¤ÎÍÁÄÍ¡Ê¤³¤·¤Å¤«¡Ë¡ÊÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡Ë¡¢¶áÀ¤¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿µíÁëÏÑ¤ò¸«²¼¤í¤¹¥¥Ó¤ÎµíÁëÅ·¿À»³¡ÊÊ¯µÖÄ¹85¥á¡¼¥È¥ë¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¡Ë¡¢»Í¹ñ¤Î¹âÆìÈ¾Åç¤ÎÀèÃ¼Éô¤«¤é³¤¤ò¤Î¤¾¤à¥¤¥è¤ÎÌ¯¸«»³°ì¹æ¡Ê55¥á¡¼¥È¥ë¡¢°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¡¢À¥¸ÍÆâ³¤À¾Éô¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÌø°æ¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿¥¹¥Ï¥¦¤ÎÌø°æÃã±±»³¡Ê80¥á¡¼¥È¥ë¡¢»³¸ý¸©Ìø°æ»Ô¡¢¸ÅÊ¯»þÂåºÇÂç¤Î¶À¤¬½ÐÅÚ¡Ë¤Ê¤É¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òÎ¾´ß¤«¤éÙ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤ËÀ¾¤Ë¤Ï¡¢4À¤µªÁ°È¾¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÃÝÅç¸æ²ÈÏ·²°Éß¤äËÁ°ÀÐÄÍ»³¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸ÅÊ¯¤Ï¡¢¸Þ¿§ÄÍ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¬ÌÏ¤â¾®¤µ¤¯¡¢ÍÁÄÍ¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¡¢¸å±ßÉô¤Ï»°ÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤¬Á°ÊýÉô¤ÏÆóÃÊ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸å±ßÉô¡¦Á°ÊýÉô¤È¤âÆóÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ò¤â¤Á¡¢·Á¾Ý¾ýÎØ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤Î¸ÅÊ¯¤Ê¤É¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ë¤È¡¢ÌçÈ¶»áÂ²¤Î°ìÌç¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤è¤êÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¥ä¥Þ¥È¤È·ë¤ó¤À»áÂ²¤ÎÄ¹¤¬Áò¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢³¤¤ËÄ¾ÀÜÌÌ¤¹¤ë¡Ö³¤ÉÍ·¿Á°Êý¸å±ßÊ¯¡×¡Ê¤«¤Ê¤¬¤ï¹Í¸Å³ØºâÃÄÊÔ2015¡Ë¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¸ò°×¥ë¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿»áÂ²¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£4À¤µª¤ÎÃæ¤´¤í¡¢¤³¤¦¤·¤¿»áÂ²¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¸ò°×¥ë¡¼¥È¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ä¤«¤µ¤É¤ë°Õ»Ö¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿»áÂ²¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ä¥Þ¥È¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÀªÎÏ¤ä¸¢°Ò¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤«¤é¸«¤ÆÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëËÌÉô¶å½£ÂçÃÏÊý·÷¤Ï¡¢4À¤µªÁ°È¾¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥ä¥Þ¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤´¤í¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¬ÌÏ¤äÍ×ÁÇ¤ÎÅÀ¤Ç¥ä¥Þ¥È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÅÊ¯¤Ï¤´¤¯¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢ËÌÉô¶å½£¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬Ê¿Ìî¤ä»åÅçÊ¿Ìî¤«¤é¤ä¤äÀ¾¤Ë³°¤ì¤¿³¤´ßÉô¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿°ìµ®»³Ä¸»ÒÄÍ¡Ê¤¤¤¤µ¤ó¤Á¤ç¤¦¤·¤Å¤«¡Ë¡ÊÊ¯µÖÄ¹103¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¡Ë¤Ï¡¢Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ÎÃæ¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶ÀÈ¬ÌÌ¤ò´Þ¤à°ì¡»ÌÌ¤Î¶À¤òÊÂ¤Ù¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤ÏËÌÉô¶å½£ÂçÃÏÊý·÷¤Ç¤Ï¤´¤¯¾¯¤Ê¤¯¡¢4À¤µª¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï²£·ê¼°ÀÐ¼¼¤È¤¤¤¦¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¸ÅÊ¯¤Î±Ä¤ß¤Ø¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÌÉô¶å½£¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÆÈÎ©À¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶å½£¤Ç¤âÆîÉô¤Î¥Ò¥à¥«¡ÊÆü¸þ¡¢º£¤ÎµÜºê¸©¡Ë¤ä¥ª¥Û¥¹¥ß¡Ê¤â¤È¤Ï¥½¡¢º£¤Î¼¯»ùÅç¸©ÅìÉô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢4À¤µªÃæ¤´¤í°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬·²¤ò¤Ê¤·¤Æ±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÀ¾ÅÔ¸¶¡Ê¤µ¤¤¤È¤Ð¤ë¡Ë¸ÅÊ¯·²¡ÊµÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô¡Ë¤Î°ì»°¹æÊ¯¤Ï¡¢Ê¯µÖÄ¹79¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¡¢Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ÏÇ´ÅÚ¤ÇÊñ¤ó¤ÇÌÚ´½¤òÀÐ¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¤À¤±¤Î´ÊÎ¬·Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å±ßÉô¡¦Á°ÊýÉô¤È¤â¤ËÁ´ÌÌ»°ÃÊ¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÈÆ±³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ò¥à¥«¤ËÀîÆî¡Ê¤«¤ï¤ß¤Ê¤ß¡Ë¡ÊÆ±¸©ÀîÆîÄ®¡Ë¡¦»ýÅÄ¡ÊÆ±¸©¹âÆéÄ®¡Ë¡¦À¸ÌÜ¡Ê¤¤¤¤á¡Ë¡ÊÆ±¸©µÜºê»Ô¡Ë¡¢¥ª¥Û¥¹¥ß¤ËÄÍºê¡Ê¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÄ®¡Ë¤Ê¤É¡¢Á°Êý¸å±ßÊ¯¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸ÅÊ¯·²¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£ËÌÉô¶å½£¤è¤ê¤â¹â¤¤Ì©ÅÙ¤Ç¡¢¥Ò¥à¥«¤ä¥ª¥Û¥¹¥ß¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥ÈÍ³Íè¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¶¯¤á¤¿
¥ä¥Þ¥È¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¸½¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢²Æì¤ä±âÈþ¤ÎÅç¡¹¤«¤é¡¢²°µ×Åç¤ä¼ï»ÒÅç¤ò¤Ø¤ÆËÌ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë³¤¾å¸ò°×¥ë¡¼¥È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌÚ²¼¾°»Ò»á¤Î¤¤¤¦¡Ö³¤ÎÆ»¡×¡ÊÌÚ²¼1996¡Ë¤ÎÍ×½ê¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÄÍºê¸ÅÊ¯·²¤¬¤Î¤¾¤àÂç¶ùÈ¾Åç¤Î»ÖÉÛ»ÖÏÑ¤Ï¡¢³¤òÁõ¿È¶ñ¤Ø¤È²Ã¹©¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼ï»ÒÅçÅì´ß¤Î¹ÅÄ°äÀ×¡Ê¼¯»ùÅç¸©Æî¼ï»ÒÄ®¡Ë¤«¤é¡¢³¤Ï©¤ÇºÇÃ»¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£³¤ÎÁõ¿È¶ñ¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏËÌÉô¶å½£¤ÎÀ¾³¤´ß±è¤¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¶å½£Åì´ß¤ò¤Ø¤ÆËÌ¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ´ß¤òÅì¿Ê¤¹¤ëÆ»¤â¤¿¤É¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÆ»¤Ï¡¢»Í¹ñ¤ÎÆî´ß¤«¤éµª°Ë¿åÆ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¶áµ¦¡¦Åì³¤ÂçÃÏÊý·÷¤Ø¡¢¤Þ¤¿µª°ËÈ¾Åç¤ÎÆî´ß¤«¤é°ËÀªÏÑ¤ò²ð¤·¤ÆÅì³¤¡¦´ØÅìÂçÃÏÊý·÷¤Ø¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ»¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÀÊ¿ÍÎ´ß¤ÎÃÏÊý¤Ë¤â¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤ËÆþ¤ë¤ÈÅ´´ï¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¥é¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢¼¡¤Î5À¤µª¤Ë¤ÏÆÃÄ§¤¢¤ë¸ÅÊ¯¤òÃÛ¤¯»áÂ²¤¿¤Á¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂçÃÏÊý·÷¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤·ÐºÑ¥¨¥ê¥¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¸ÅÊ¯¤¬¥Ò¥à¥«¤ä¥ª¥Û¥¹¥ß¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂçÃÏÊý·÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»áÂ²¤È´Ø·¸¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æî¤ÎÅç¡¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶å½£ÆîÉô¤«¤é¡¢ËÌÉô¶å½£¤òÄÌ¤é¤º¤Ë¶áµ¦¤Ë¤¤¤¿¤ë¥ë¡¼¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¿¥Ë¥Ï¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÌÉô¶å½£¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤äÂçÎ¦¤Ë¤¤¤¿¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤¿¤Á¤¬³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Àè½Ò¤ÎÆ°¤¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡ÙÂè2¾Ï¤Ç¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Î»þÂå°ÊÍè¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î¼Ò²ñ·ÐºÑ¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢ËÌÉô¶å½£¤È¶áµ¦Ãæ±ûÉô¤È¤ÎÁÐ¶Ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂçÎ¦¤äÄ«Á¯È¾Åç¤È¤Î±óµ÷Î¥¸ò°×¤ÎÁë¸ý¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ËÌÉô¶å½£¤Î¥Ä¥¯¥·¤È¡¢ÎóÅçÃæ±û¤Ç±óµ÷Î¥¸ò°×ÌÖ¤¬½Å¤Ê¤ëÍ×ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥È¤È¤¬¡¢ÁÐÊý¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ¤Î½êºßÃÏÏÀÁè¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¾Ï¤Ç¤Õ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ4À¤µªÃæ¤´¤í¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎËÌÉô¤ËÌçÈ¶»áÂ²¤¬Ê¬Î©¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤ÏÅì³¤¤«¤éÃæÉô¡¦´ØÅì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏËÌ¶áµ¦¤«¤éËÌÎ¦¡¦»³±¢ÅìÉô¡¢À¥¸ÍÆâ¤«¤éËÌÉô¶å½£¤Ø¤È´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç±óµ÷Î¥¸ò°×¤ò²¡¤µ¤¨¤ë»áÂ²¤¿¤Á¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥¿¥Ë¥Ï¤ä¥Ò¥à¥«¡¦¥ª¥Û¥¹¥ß¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËÌÉô¶å½£¤¬¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ³¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¸ò°×¥ë¡¼¥È¤Ë²£Æþ¤ê¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¤½¤Î¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·»Ï¤á¤¿¡£4À¤µª¤ÎÃæ¤´¤í¡¢¥Ä¥¯¥·¤È¥ä¥Þ¥È¤È¤ÎÁÐ¶Ë¹½Â¤¤«¤é¡¢¥ä¥Þ¥È¤ò¤è¤êÂç¤¤Ê³Ë¤È¤¹¤ëµá¿´¹½Â¤¤Ø¤È¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤½¤Î¶õ´ÖÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤ë¤è¤¦¤ÊÅì¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ´Ø·¸¤ÎÎ®Æ°²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
