今年の冬のキーワードは「強烈寒波・ドカ雪」…12月〜1月前半が要注意か、ラニーニャと高海水温が重なる”冬の危機”を気象予報士が解説

記録的な猛暑となった夏が終わっても、秋の前半は季節の進みが遅れ、厳しい残暑が長引いた。しかし秋の後半に入ると一転して寒気が南下し、急に冬の気配が強まり始めている。今冬はどうなるのか。キーワードは「強烈寒波」「ドカ雪」「寒暖差」である。気象庁の最新の3か月予報に加え、海水温や偏西風などの専門的な視点から、今冬の特徴を深掘りしていく。

ラニーニャ傾向で強烈寒波

今冬は強烈な寒波にたびたび見舞われそうだ。冬の天候を左右する最も重要な要素の一つがエルニーニョ・ラニーニャ現象である。今冬は前半を中心にラニーニャ傾向が続く見通しで、インドネシア付近の海水温が平年より高い予想となっている。

ラニーニャ現象とは太平洋熱帯域の東側の海面水温が平年より低く、西側が相対的に高くなる現象で、これが世界規模の大気循環を変化させる。一般には「ラニーニャ＝寒い冬」というイメージがあるが、正確には「強烈寒波が襲来しやすい冬」と理解する方が適切である。

ラニーニャ発生時は、海水温が高いインドネシア付近で対流活動が活発化し、積乱雲の発生が盛んになる。この影響で日本付近では偏西風が南に蛇行し、寒気が流れ込みやすくなる。

「今冬の特徴 出典：気象庁HP」

過去の統計でも、ラニーニャ時の冬、とりわけインドネシア付近の海水温が平年より高い場合には、平年より低温になりやすい傾向が確認されている。今冬も気温自体は平年並みでも、寒波の振れ幅が大きくなる可能性が高い。

メリハリ型の冬 寒暖差激しく

最新の気象庁の3か月予報によると、12〜2月の気温は北日本で平年並みか高い傾向、東・西日本と沖縄・奄美ではほぼ平年並みとなっており、表面上は大きな偏りがない冬に見える。

しかし、この「平年並み」とは3か月を平均した“ならした値”である。その裏に潜むのが、寒暖差の大きさだ。今冬は暖かい日と寒い日の落差が例年以上に激しくなるとみられる。

ここで重要なのが「北極振動」である。北極振動は北極周辺の気圧配置の変動を示す指標で、この指数が“負”になると、北極に閉じ込められていた寒気が分裂し、中緯度帯へ押し出される。

今冬は負の北極振動の傾向が強いことに加え、ラニーニャの影響で偏西風が南に蛇行しやすく、日本付近に入る寒気が非常に強くなりやすい。一方で、地球温暖化の影響などにより北半球全体の気温は平年より高く、寒気が抜けると気温は一転して高温へ振れる。このように、ジェットコースターのような気温変化が特徴で、まさに「メリハリ型の冬」といえる。

特に危険なのは何月か？

11月27日に発表された1か月予報によると、12月28日にかけての1か月は東北地方日本海側で降雪量が平年並みか多い予想となっている。低気圧の通過や強烈な寒気の影響を受け、大雪のリスクが高い地域となりそうだ。

1月の降雪量予測は未発表だが、降水量が東北地方日本海側で平年並みか多い予想であり、結果として降雪量の増加につながる可能性が高い。2月は日本海側の広い範囲で平年並みが見込まれている。

ラニーニャ傾向が続くのは冬前半（1月頃）までであるため、非常に強い寒気の影響を受けやすいのも1月までと考えられる。海水温の影響を受けやすい12月は山沿いで特に大雪への警戒が必要で、寒気が最も強くなる1月は平地の大雪のピークになりそうだ。

海水温が高く雪雲が発達 ドカ雪警戒

今冬はドカ雪にも警戒が必要である。今年の夏の歴史的な酷暑の影響で、日本近海の海水温は平年より高い状態が続いており、これが積雪量を増やす大きな要因となる。

冬は大陸から冷たい季節風が吹き、これが暖かい海面を渡ることで大量の水蒸気を吸収し、雪雲を発達させる。海水温が高いほど蒸発量が増えるため、雪雲は発達しやすくなり、ひと雪あたりの量が増える「ドカ雪」が起こりやすくなる。

この傾向は、ラニーニャ傾向と高海水温が重なる冬前半の12〜1月前半にもっとも顕著に現れやすい。

さらに、大雪といえば日本海側のイメージが強いが、北日本では太平洋側も警戒が必要だ。アリューシャン低気圧が平年より西側で強まり、南風が太平洋側に雪をもたらすケースが発生しやすい。昨冬は低気圧の影響で北海道・帯広において12時間で120センチという日本記録の大雪が観測された。

冬型の時は日本海側、低気圧通過時は太平洋側と、地域ごとに大雪発生時の気圧配置が変わるため、日々の予報を注視してほしい。

太平洋側は乾燥による火災拡大リスク上昇

一方で太平洋側では、今冬は乾燥が大きな課題となる。今季は低気圧の影響が弱く、平年に比べ晴れる日が多い見込みである。また、時に強い冬型気圧配置となり強風が吹くことで、乾燥と強風が重なった状態が発生しやすい。

このような状況では火災が一気に広がる危険がある。11月18日に大分市で発生した大規模火災も、乾燥と強風が被害拡大の要因となった。今冬は例年以上に火の取り扱いに注意すべきだ。

また、インフルエンザをはじめとした感染症が猛威を振るっているが、乾燥は感染症拡大の一因にもなる。加湿や体調管理など、日常的な対策が欠かせない。

「寒波の瞬間」が最も危険

2025〜2026年の冬の気温は平均すると「平年並み」だが、その裏には極端な変動が潜んでいる。ラニーニャ傾向で強烈寒波が襲来しやすく、負の北極振動で寒波が強まりやすい。海水温が高く雪雲が発達しやすい環境に加えて、北日本では低気圧の影響で太平洋側も大雪となる可能性がある。

一方で太平洋側では乾燥により火災拡大リスクが上昇する。

複数の要因が重なることで、冬のリスクは瞬間的な極端さとして現れやすい。特に警戒すべきは寒波が入り込む瞬間の威力が例年以上に強まる点である。

寒暖差が大きく、雪が降る時には一気に積もり、交通障害や停電などの災害が発生しやすくなる。今冬は日ごとの変化に注視しながら過ごしてほしい。

