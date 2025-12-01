フジテレビは1日、同局の藤本万梨乃アナウンサー（30）が年内をもって退職することを発表。同時に藤本アナが務めていた「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）の後任として原田葵アナウンサー（25）が務めることも発表した。

同局は藤本アナの本人の希望により12月31日をもって退職することを発表。藤本アナが現在出演している「さんまのお笑い向上委員会」は13日で卒業。後任には櫻坂46の元メンバーで入社3年目の原田に決まり、24日放送の「さんまのお笑い向上委員会 クリスマス生放送SP」から担当することを発表した。

また、「めざましテレビ」情報キャスターも原田が後任となり、新加入の小室瑛莉子、高崎春の両アナウンサーも務めるとした。そして「Mr.サンデー」については3月末まで担当するとしている。

以下、フジテレビ発表全文。

平素より大変お世話になっております。

弊社アナウンサー・藤本万梨乃が、本人の希望により2025年12月31日（水）をもって、フジテレビを退職することが決まりましたので、お知らせいたします。なお、藤本が現在担当しております『めざましテレビ』は12月25日（木）、『さんまのお笑い向上委員会』は12月13日（土）をもって卒業、『Mr.サンデー』は3月末まで担当いたします。

藤本万梨乃コメント

「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます。

入社試験の時から“どんな番組にでも対応できるアナウンサーになりたい”と志し、情報番組、報道番組、バラエティー番組と様々な経験をさせていただきました。会社には社会人としてもアナウンサーとしても未熟だった私を、時に優しく時に厳しくここまで育てていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

番組を通して出会った皆様、育てていただいた方々、そしていつも温かいメッセージをくださる視聴者の皆様、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。