「詐欺の天才」と呼ばれた女がフィリピンで逮捕…！100キロの巨漢シングルマザーが月に１億円を稼ぎ出した「驚異の話術」

一人で月に1億円を稼ぎ出した

10月7日夜、フィリピンの首都・マニラから南へ約100km離れた田舎町・キャンデラリアで大捕物があった。

敷地面積50m2ほどの2階建ての一軒家に、入国管理局の職員と警察官がなだれ込み、なかにいた5人の男女が一網打尽にされた。いずれも日本人で、同じ詐欺グループのメンバーだった。

筆者が入管から入手した逮捕時の映像には、悔しそうな表情を浮かべる一人の女が映っていた。この女こそ、グループを束ねていた岩本三矢子容疑者。現地では「アスカ」の名で知られていた人物だ。

アスカはリーダーでありながら、詐欺の電話をかける「かけ子」も行うプレイングマネージャー。アスカを知る詐欺組織関係者は、彼女を「詐欺の天才」と評する。

「長らく『かけ子』を見てきたが、アスカほどの才能の持ち主はいない。月に一人で5000万円は当たり前、精力的に働いた月であれば、1億円以上を稼ぎ出していた」

アスカは静岡県出身の34歳。20代中頃までの足取りは判然としないが、2018年頃、27歳の時から日本で詐欺のカネを受け取る「受け子」をするようになったという。

「アスカは身長160cm弱ですが、体重は100kg近くあった。見た目のインパクトはありましたね。ドロっとした雰囲気をまとっていて、性格もきつい。彼女は『若い時から仕事にありつけなかった』と言っていました」（同前）

「受け子」をしていくうちに、アスカはフィリピンから詐欺の電話をかける「かけ子」の仕事の誘いを受ける。被害者宅にカネを取りに行く際、堂々と嘘をつくその態度が「才能アリ」と判断されたのだ。アスカは、単身でフィリピンに渡った。

彼女が配属されたのは、日本人犯罪組織「JPドラゴン」の傘下グループだった。JPドラゴンはボスの吉岡竜司（55歳・今年6月に逮捕）を頂点に、複数のグループを抱える。グループは「箱」と呼ばれる事務所を持ち、そこに3〜6人程度の「かけ子」が在籍。アスカは「ヤマダ」という男がトップを務める箱で働くことになった。

リーダーの男との「秘密の恋」

「かけ子」の仕事を始めると、さっそくアスカは驚くべき能力を発揮した。他のメンバーでは匙をなげるような疑り深い相手でも、保有資産からキャッシュカードの暗証番号まで、いとも簡単に聞き出してしまうのだ。

「かけ子の詐欺電話にはマニュアルがありますが、売り上げは当人の技術によって差が出る。アスカは『巧い、早い、ひるまない』の三拍子が揃っていた。そして、とにかく堂々と嘘をつく。天才的でした」（JPドラゴン関係者）

アスカはあっという間にグループの稼ぎ頭になり、組織全体にもその名を轟かせた。

海外拠点で日本人だけのグループ生活……恋愛感情が生まれるのは自然かもしれない。アスカは、同年代のリーダー・ヤマダと恋仲になる。

「ヤマダには若いフィリピン人の彼女がたくさんいました。それでもアスカと恋仲になったのは、彼女がチームの売り上げを背負っているという事情があったのかもしれません。ただ二人は、関係を誰にも言わず、秘密にしていた」（同前）

やがてアスカは妊娠する。お腹が大きくなり始めた頃にひっそりと日本へ帰国し、2019年8月、男児を出産した。ヤマダは責任感が強いタイプなのだろう。アスカはフィリピンに戻らず、ヤマダの支援を受けながら日本で暮らした。

だが、翌2020年2月頃、アスカの携帯が突如鳴った。ヤマダが服毒自殺したのだ。電話してきたのはJPドラゴン幹部で、「ヤマダと連絡が取れず自宅に行くと遺体を発見した。司法解剖で毒を飲んでいたことがわかった」と説明された。幹部はヤマダのスマホを見て、アスカとの交際を知り連絡を入れたという。

「ヤマダは詐欺の利益をメンバーにネコババされ、他の部下に報酬が払えなくなっていた。精神的に追い詰められて自ら毒を飲んだようです」（前出・JPドラゴン関係者）

それを聞いたアスカは、生後半年ほどの子供を抱えフィリピンへ舞い戻った。その時、ヤマダはすでに骨になっていた。アスカは子供に父親の顔を一度も直接見せることはできなかった。

しかし、アスカは動じなかった。フィリピンに留まり、シングルマザーとして特殊詐欺を続けることを決めた。

実はアスカには、受け子時代の容疑で警察の捜査が及んでいた。フィリピンに再渡航した際は、逮捕寸前のタイミングだった。アスカにとっては日本にいる選択肢がなかったのかもしれない。

後編記事『天才オンナ詐欺師vs犯罪集団の凶悪ボス…フィリピンで起きた日本人犯罪者たちの「恐ろしき攻防」』へ続く。

「週刊現代」2025年12月8日号より

【つづきを読む】天才オンナ詐欺師vs犯罪集団の凶悪ボス…フィリピンで起きた日本人犯罪者たちの「恐ろしき攻防」