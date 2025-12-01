襲われたら半年入院、死亡してもおかしくない…命が危ない「クマ被害」に備える「最強の方法」

残念ながら昨今、クマの被害のニュースが冬の「風物詩」になりつつある。クマは冬眠に入る前の10月から11月中旬までにかけて、食べ物を求めて凶暴になる習性があるとのことで、執筆中である現在、11月15日前後がピークなのかもしれない。

国の関係省庁の最新の被害状況の数字を見ると、25年度上半期（4〜9月）のクマの出没件数は2万792件で、過去5年間で最多。死者は13人と既に上半期の段階で、過去最悪となっている。

こうした忌まわしい事故の多発を見るにつけ、ファイナンシャル・プランナーとして気になるのが、被害を受けた方やそのご家族のマネー面での負担だ。そこで大手生命保険会社、損害保険会社に問い合わせをしてクマの被害と保険の備えを考えてみた。

半年間も入院するケースも

まず不幸にもクマに襲われて亡くなった場合は、生命保険の死亡保障に加入していたら、原則、契約額満額が支払われる。自分からクマがいそうな場所を散策した、あるいは、職業がハンターだった場合なども、「一般的には、免責事由にあたることはなさそう」とのことだ。

また、災害によって被保険者が死亡した場合に支払われる「災害死亡保障」を契約していた場合、クマに襲われると不慮の事故と認められ、主契約の死亡保険金に加えて割増保険金が支払われる。

クマに襲われたが、幸い命をとりとめた場合、深い傷を負うことがほとんどなので、まずは入院、場合によっては手術ということになる。これらは医療保険に加入していれば、入院給付金、手術給付金が支払われる。ただし、現在多くの人が加入しているのが、「60日型」という入院日数60日までの費用が保障されるタイプだ。

クマに襲われて入院する場合、重傷だと5〜6カ月入院する場合も少なくないというが、60日を過ぎると、給付金が出ないのはやや心細い。

またいざ退院できたとしても、その後も長い期間、通院が必要となることが多いようだ。傷の痛みや精神的なショックを抱えながら、通院を続けるのも大きな負担だ。しかし、こうした通院に対して、通院特約などを付加していない限り、医療保険から給付などを受けられず、多くの場合はサポートを受けられないことになる。

では、クマに遭遇しそうな地域に住んでいて、被害を受ける可能性がある人は、保険の面でどんな備えをしておけばいいのだろうか。一つの候補は「傷害保険」への加入だ。傷害保険は、損害保険会社や共済で取り扱う事故によるケガに備える保険。

傷害保険に加入すれば、入院保険金のほか、手術保険金、通院保険金、死亡保険金、後遺障害保険金などが支払われる。保険料も比較的安価で、こくみん共済や県民共済、CO-OP共済などでは、月額1000〜2000円程度で、入院給付金や通院給付金（30日など限度あり）、死亡保険だけでなく、障害の程度に応じた後遺障害保険金も出る。それですべてが賄えるわけではないが、備えの候補としては有望だ。

クマに家を破壊されたら……

続いて、クマによる物的被害についても見てみよう。

まず家を壊されてしまった場合はどうなるのだろうか？ これは「火災保険」の補償対象となるが、「不足かつ突発的な事故」が含まれるプランに加入していた場合に限られる。

火災保険は、シンプル、ベーシック、フルなど補償の範囲を分けたプランで販売されていることが多い。最近でこそ、水災の補償は広く知られるようになり、加入を検討する人が多いが、「不足かつ突発的な事故」を補償に加えている人は限られるかもしれない。

事故が発生した場合は、客観的な立証（警察への届出）がなされているかなどを保険会社が確認。防犯カメラの映像なども重要な立証になるとのことだ。

また、クマが自家用車に乗りかかるなどして、クルマが壊されてしまった場合はどうか。自動車保険に車両保険を付帯していれば、基本的に修理費用が補償される。契約自動車と動物（人を除く）との衝突または接触によって生じた損害を補償するので、車が停車中でも走行中でも、補償の対象になるという。

私の周りでも登山やハイキングを趣味とする友人が多く、「クマ鈴」を購入するのが流行っている。また、秋田や岩手に出張するからとクマスプレーを買い求める友人も後を絶たない。

今後、国をあげてクマ対策が実施されていくことだろうが、クマ被害の可能性がある人は、個人での備えについてもこの際、考えてみてはどうだろうか？

