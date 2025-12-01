¹ñÊ¬ÂÀ°ì¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÆü¥Æ¥ì¡Ö·Ð±ÄÌäÂê¡×¡Ä¡ª¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÐþËý¤¬Æ³¤¯ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Î¡ÖÈá¤·¤Ì¤Íè¡×
Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ö·Ð±Ä¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¤¤Þ¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö·Ð±ÄÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÃæµïÀµ¹»á¤ÎÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ëº®ÍðÂÐ±þ¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥È¿¤È·Ð±Ä¿Ø¤Î¸òÂå¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ±»á¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
Æó¤Ä¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæµï»á¤Î·ï¤Ç¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð¤ä¸¡¾ÚÈÖÁÈ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤¬Æ§¤Þ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÊ¬»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤òÈï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç³«¼¨¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½èÊ¬¤Î¤ß¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
11·î26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤¿¹ñÊ¬»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¤Ë¤¹¤é¾ÜºÙ¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¹ñÊ¬»á¤Ï10·î23Æü¡¢ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¾ðÊó¤¬Ë³¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¹ñÊ¬»á¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½èÊ¬¤ò²¼¤¹°Ê¾å¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¼êÂ³¤¤ÈÇ¼ÆÀ²ÄÇ½¤Ê¾Úµò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¤òÅö»ö¼Ô¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÊ¬»á¤ËÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤¹¤éÍ¿¤¨¤ºÄÀÌÛ¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í³Ê¸¢¡¦¿¦¶È¸¢¤Î½ÅÂç¤Ê¿¯³²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹ñÊ¬ÌäÂê¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤äÎÑÍý¤ÎµÄÏÀ°ÊÁ°¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤¬¡Ö·Ð±Ä¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
´íµ¡´ÉÍý¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¡¦ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬·çÍî¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¿Í¸¢¤äÀ©ºî¸½¾ì¤Î¿®Íê¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ª¤±¤ë ¡Ö·Ð±Ä¤Î·çÇ¡¡×¤òÏªÄè¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¿Ê¤à¡ÖÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡×¤ÎÎô²½
¹ñÊ¬»á¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í´Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Á¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¹½Â¤¤òÊüÃÖ¤·¤¿¼¹¹ÔÂÎÀ©¤Î·ç´Ù¤Ë¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¿Í¸¢ÌäÂê¤Ï´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë Ï«Ì³´ÉÍý¡¦¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ´ÉÍý¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê·Ð±ÄÌäÂê¤À¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬°ÅÌÛ¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÈ¿¥ÏÀ¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÌ¢±ä¤ÏÀ½ÉÊ¤Î¼Á¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç°Õ¸«É½ÌÀ¤Î¼«Í³¤¬¼º¤ï¤ì¡¢µÓËÜ¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»öÌ³½ê¤ÎÎÏ³Ø¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÉÊ¼Á¶¥ÁèÎÏ¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Û¤ÉÎ¥Ã¦¤·¡¢¶È³¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁÏÂ¤À¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Netflix¤Ê¤É¿·¶½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÎ¿²ï¤¹¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¤½¤ì¤é¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯´Ñ¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢³¤³°ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢À©ºî¸½¾ì¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¼Á¤òÌä¤¦È¯ÁÛ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÉÊ¼Á²þÁ±¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Îµ¢·ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÄ¹´üÅª¶¥ÁèÎÏ¡Ê»ëÄ°¼Ô²ÁÃÍ¡Ë¤òÊü´þ¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÍÂ¸¤Ë·¹¼Ð¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Netflix¡¦´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊµÓËÜ³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡ÊScript-First¡Ë¡¢ÇÛÌò¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀ©ÅÙ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÎÀÕÇ¤½¸Ãæ¤ÈÀ®²Ì¼çµÁ¤¬¡¢À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤¬¹ñºÝ¶¥Áè¤Ç¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢À©ºî¸½¾ì¤ÎÎô²½¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¡×¤Î·Ð±ÄÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¡¢ÐþËý¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Îº¹¤ÏÌÀ³Î¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ÎÂàÄ¬¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð±ÄÌäÂê¤ÏÅöÁ³¡¢º¬ËÜ¤«¤é²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤³¤½¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÁûÆ°¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÕ¤á¤Ï¤Ê¤¼¤«Æü¥Æ¥ì¤Î·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È·Ú»ë¤Î»ÑÀª¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤ÎÌäÂê¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÂ¦ÌÌ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÊÔ¡Ø¹ñÊ¬ÂÀ°ìÌäÂê¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡ÖÆü¥Æ¥ì¡È·Ð±Ä¡ÉÌäÂê¡×¡Ä¡ª¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÎìÂ°Ê¸²½¤ÎÐþËý¡×¤È¡ÖÁÏÂ¤À·Ú»ë¡×¤Î°¥¤ì¤ÊËöÏ©¡Ù¤Ç¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ìÌäÂê¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡ÖÆü¥Æ¥ì¡É·Ð±Ä¡ÉÌäÂê¡×¡Ä¡ª¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÎìÂ°Ê¸²½¤ÎÐþËý¡×¤È¡ÖÁÏÂ¤À·Ú»ë¡×¤Î°¥¤ì¤ÊËöÏ©
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ËÅì»Ô,
Ä¹Ìî,
»×¤¤¤ä¤ê,
³ùÁÒ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
¹©¾ì,
°ÖÎîº×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°