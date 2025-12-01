私のスキルを活かせないと思います…地味な仕事に「逆ギレ」した、入社2年目「元ミスコン部下」が上司に仕掛けた「まさかの攻撃」

官公庁や総合商社から中小企業、小売業、さらには議員事務所までーー。

これまでに1万人以上をカウンセリングしてきた心理学者・舟木彩乃氏によると、職場で感じる悩みやストレスの原因の9割は「人間関係」にあるといいます。

組織で働く以上、人間関係の悩みから完全に逃れることはできません。では、苦手な人とうまく付き合うためのヒントは、どこにあるのでしょうか。

上司、同僚、部下……あなたを憂鬱にする人たちの心理背景と、その具体的な対処法を、豊富な事例とともに紹介した舟木氏の著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「あの上司では能力を活かない」他責傾向の強い部下

学校を卒業していざ社会に出てみると、現実の仕事は学生時代に思い描いていたようなものではなかったというのは、よくある悩みのひとつです。多くの人は悩みながらも、仕事や職場に慣れていくうちに、自分なりのやりがいを見出したり組織に愛着を持ったりして、健全な気持ちで理想と現実のギャップを埋めていきます。

しかし、自分が理想とする仕事とは程遠い現実を受け入れられず、仕事のときだけうつ病のような症状が出てしまう人もいます。このような部下に対して、上司はどのように関わればよいのでしょうか。

杉田さん（仮名、男性40代）は、広報部門で8名ほどのメンバーを取りまとめているリーダーです。そのなかの一人に、入社して2年目になったばかりの社員Qさん（女性20代）がいます。彼女は、学生時代から学祭やミスコンなどを企画する広報研究会に所属していたこともあり、就職活動を始める前から広報の経験を活かせる企業に入ろうと決めていました。

彼女が入社した今の会社は食品メーカーでしたが、彼女の強い希望が通って、夢であった広報部への配属が決まりました。最初は張り切っていたQさんでしたが、入社して半年ほど経った頃から、見るからに元気がなくなっていきました。

「自己評価」と「能力」のずれが引き起こす職場不調

杉田さんは、上司としてそんなQさんのことを心配していました。しかし、彼女は職場では元気がないものの、仕事終わりや休日に食事会やスポーツ、旅行などを仲間と楽しんでいる様子を、SNSに頻繁に投稿していました。そのため、しばらく様子を見ることにしていたのですが、次第にQさんの遅刻が多くなってきたため、彼女と面談をしたということです。

Qさんに仕事について思っていることなど率直に話してもらったところ、「今の仕事は入社前に思い描いていた内容とは違っていて、これでは私のスキルを活かせないと思います」と言われました。Qさんの考えていた広報の仕事は、いわば企業の「顔」として情報を発信することです。

SNSを駆使して最新の情報を伝えたり、新商品のプレスリリースを作成・配信したり、イベント情報を報道機関に伝えて取材の調整をしたりすることでした。このような広報の仕事もたしかにありますが、かなり高度なスキルが要るため、杉田さんや部内のベテラン社員が担当していました。

これまで、新卒で入社したQさんには広報の全体像を把握してもらうため、イベントの手伝いや新商品発表に至るまでの下準備を手伝ってもらっていました。しかし、彼女には、そのような補助的な業務しかできないことが不服だったようです。

杉田さんや部署の先輩メンバーは、Qさんに仕事を指示するときには、その意図や目的を丁寧に説明するようにしていました。なので、彼女は理解や納得をしたうえで仕事をしているものと思っていましたが、本人の口から出た言葉は、「本当はもっと私の能力を活かせる仕事がしたいんですよね」というものでした。

しかし、杉田さんから見れば、Qさんの能力と経験からみて、任せられる業務は限られていたといいます。それで、「もう少し今の仕事で勉強しながら、少しずつ挑戦していきましょう」といった類いのことを言うと、彼女から「うちの部署では、なんか私が下みたいな感じですね……」という言葉が返ってきました。

杉田さんが驚いて、「え、下ってどういう意味なの？」と聞いたところ、「いえいえ、なんでもないです。気にしないでください」と返事したそうです。

結局、この面談の後もQさんの勤怠は遅刻が多いまま変わらなかったこともあり、杉田さんから筆者に、Qさんについて相談がありました。ひと通り話を聞いた後、Qさんの遅刻が続いていることについて、どういったことが原因なのか、悩みごとがないかなど、筆者が彼女本人と面談をすることになりました。

