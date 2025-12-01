¡Ö¤¹¤Ù¤ÆµÈËÜ¤Î·×»»ÄÌ¤ê¡×¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤ÎÀ®¸ù¤¬É¬Á³¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÄÃ¦¥Æ¥ì¥Ó¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡ÔÀïÎ¬Å¾´¹¡Õ¤ÎÉñÂæÎ¢
11·î1Æü¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤¬Ìó1Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Áá1¥õ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«20Æü´Ö¤Ç²ñ°÷¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·î¾¦5²¯±ß¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤Ç60²¯±ß¤â²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¾ËÜ»á¤Î¿Íµ¤¤Î¾ÚÌÀ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÀïÎ¬Å¾´¹¡½¡½º£Ç¯8·î¤ËÁÈÀ®¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î²ÄÇ½À¤À¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤³ô¼°²ñ¼ÒHaruÂåÉ½¤ÎÈø·ÁÂó³¤»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤µÈËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖÂè1¹æ¡×°Æ·ï¤È¤·¤Æ
¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ç¤Ï¡¢½µ¤Ë2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢·î¤Ë1¡Á2²ó¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÀ¸¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÔÀ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¤ä´ûÂ¸¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¶¡µë²áÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·î³Û1100±ß¤È¤¤¤¦·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤²Á³ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤«¤ÄÆÈÎ©¤·¤¿ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿·µ¬¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤¤¤¦´§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê»²¹Í¡§Netflix¤Î¹¹ð¥×¥é¥ó¤¬·î³Û890±ß¡Ë¡£
¤³¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤¬ÁÈÀ®¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÈñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éµò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÅù¤Î³¤³°Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤â´Þ¤á¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¡¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½¾Íè·¿¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¢¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡¢¥²¡¼¥à¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAIÅù¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ï¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1¹æ°Æ·ï¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈËÜ¶½¶È¤¬¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÂ¿³ÑÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬Å¾´¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É°ÍÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃ¦µÑ
µÈËÜ¶½¶È¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¥Æ¥ì¥Ó¶É¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¼õÂ÷¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë½Ð±éÈñ¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈÀ©ºîÍ½»»¤òÊñ³çÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤ÇÇä¾åµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÆâÊüÁ÷»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¼õÂ÷¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºßµþ¥¡¼¶É¤Ë¤ª¤±¤ëÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤ÏÊ¿¶Ñ¤·¤Æ12.8%ºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¾åÇÈ¸þ¤±ÈÖÁÈ¤ÎÍ½»»ºï¸ºÉý¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¶¤ÎÃæ¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ÈÖÁÈIP¤Î¸¢Íø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ©ºî¤Î¡Ö¼õÂ÷¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈIP¤ÏÈ¯Ãí¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¡¢ºÆÊüÁ÷¡¦³¤³°¤Ø¤ÎÈÖÁÈÈÎÇä¡¦¾¦É¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸¢Íø¼ý±×¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºòº£¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤äSNS¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êü±Ç¸å¤âÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ëÄ°¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥Æ¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¾ÃÈñ·¿¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÀ©ºîÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤ëÇä¤êÀÚ¤ê·¿¤Î¼õÂ÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤è¤ê¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ËIP¤¬À¸¤à¼ý±×¤ò¼õ¤±¼è¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¢Íø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊý¤¬¡¢¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤êÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸¢Íø¤ò¼«¼Ò¤Ç¼èÆÀ¤·±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¡Ö²¼ÀÁ¤±¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤È¡ÖIP¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¤Î·×¡×¤ÇIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅÚ¾í¤ò¤Ä¤¯¤ë
¤·¤«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÈÖÁÈÀ©ºî¤òÄ¹Ç¯¼ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¿µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸¢Íø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï·Ð¸³¤¬Àõ¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÅÅÄÌ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖYD Creation¡×¤È¤¤¤¦¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎYD Creation¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¸þ¤±¤Ë´ë²è¡¦½Ð»ñ¡¦À©ºî¡¦ÇÛ¿®¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â»ý¤Á¤Þ¤¹¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï¤³¤ÎÁÈ¿¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð»ñ¥¹¥¡¼¥à¤ä¤½¤Î±¿ÍÑ¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÃÏ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Amazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØHITOSHI MATSUMOTO Presents ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£YD Creation¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥¥·¥³¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢À¤³¦20°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ØÈÖÁÈ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸¢Íø±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ï³èÆ°ÎÎ°è¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ27²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ä¡¢2021Ç¯¤ËSNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤ºî¡ØODDTAXI¡Ù¤ÎÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÎ°è¤Ë¤â¡¢¼ç¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×ÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂç¼êCJ ENM¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON3¡Ù¤È¤¤¤¦Âç·¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒMinto¡¢NTT¥É¥³¥â¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡ØFANY D¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ä¿ÍÌ®¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÝÇ½¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö³°ÍÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ï¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
そこでファンド成功のカギを握るのが、「外部資本によるバリューアップ」だと尾形氏は言う。
