【グーグル流】仕事ができる人のヤバい生活習慣・ベスト1

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「明日の朝早いのに、ついスマホを見て夜ふかしする」ことはありませんか？

あしたは朝早いはずなのに、ついスマホを見てしまう。

あなたにも、こんな経験はないだろうか？

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

寝る前のスマホやラップトップの操作はやめたほうがいいということは昔からいわれている。これはいいアドバイスだが、それだけじゃ足りない。

JZは朝型人間になろうとしたとき、もっと大きな戦略が必要だと気がついた。「日没」をつくりだす必要があったのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

寝不足や夜ふかしは、単にスマホを触らなければ解消するといった問題ではなく、もっと根深いのだ。

では、どうすべきなのだろう？

自ら「日没」を作り出す

日没を作り出す方法として、以下の手段があると彼らは言う。

1．夕食時か、理想の就寝時間の数時間前に、家中の明かりを落とす。天井のまぶしい明かりを消して、ほの暗いテーブルライトやサイドランプをつける。

2．スマホやパソコン、テレビを「夜間モード」にする。

3．寝るときは部屋からデバイスを全部出す（戦術83）。

4．日光や街灯の光が寝室に入ってくる場合、簡単なアイマスクで目を覆ってみよう。気分も見た目もちょっとまぬけだが、効果はある。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

暗くなったら寝て、明るくなったら起きる。

これは古代人と同じ生活サイクルだそうだ。

夜更かしせずに、早く寝るだけ。

これは、当たり前のように聞こえるかもしれないが、これをやる人とやらない人では差が生じるのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）