大声援を送る岡山サポーター。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　ファジアーノ岡山のフィーバーぶりが凄まじい。

　J１元年の今シーズンはクラブ史上初めて、ホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売するという快挙を達成した。

　そして今季のホーム最終戦となった11月30日のJ１第37節・浦和レッズ戦（０−１）は、チケットが全席完売。１万５千623人のファンがスタジアムに駆けつけ、今シーズン最多の入場者数を記録した。
 
　またこの試合前には、スタジアムの外も大いに賑わっていた。J２時代から人気を博してきた岡山のスタジアムグルメ「ファジフーズ」はJ１昇格によって、より注目を集めており、今回の浦和戦では「ファジフーズの食べ収め！ あったかうまいもん祭り」と銘打ち販売。店の周辺は大勢の人でごった返しており、歩くのも困難な状況だった。

　ファジアーノのグッズ売り場も、キックオフの３時間前から、すでに長蛇の列ができており、キックオフ直前まで途切れることはなかった。

　この大盛況ぶりについて、クラブスタッフは「これまでのJ２時代からの積み重ねと、J１での戦いを見たいというファンの方々の想いが、観客数増加などに繋がっている」と話す。

　J1で２年目を迎える来季、さらなる盛り上がりに期待だ。

取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）

【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集

 