J１フィーバー岡山、ホーム最終戦で今季最多の入場者数を記録！ 食べ納めの“ファジフーズ”は大盛況、グッズ売り場には長蛇の列
ファジアーノ岡山のフィーバーぶりが凄まじい。
J１元年の今シーズンはクラブ史上初めて、ホームゲーム全試合でホームエリアのチケットが完売するという快挙を達成した。
そして今季のホーム最終戦となった11月30日のJ１第37節・浦和レッズ戦（０−１）は、チケットが全席完売。１万５千623人のファンがスタジアムに駆けつけ、今シーズン最多の入場者数を記録した。
またこの試合前には、スタジアムの外も大いに賑わっていた。J２時代から人気を博してきた岡山のスタジアムグルメ「ファジフーズ」はJ１昇格によって、より注目を集めており、今回の浦和戦では「ファジフーズの食べ収め！ あったかうまいもん祭り」と銘打ち販売。店の周辺は大勢の人でごった返しており、歩くのも困難な状況だった。
ファジアーノのグッズ売り場も、キックオフの３時間前から、すでに長蛇の列ができており、キックオフ直前まで途切れることはなかった。
この大盛況ぶりについて、クラブスタッフは「これまでのJ２時代からの積み重ねと、J１での戦いを見たいというファンの方々の想いが、観客数増加などに繋がっている」と話す。
J1で２年目を迎える来季、さらなる盛り上がりに期待だ。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
