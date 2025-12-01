ºÊŽ¥¾®Àô¥»¥Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸Ü¤ß¤º¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Ï"ÈëÌ©¤Î´Ø·¸"¤òÂ³¤±¤¿¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Ž¢¼Ì¿¿¤Î½÷ÀŽ£¤ÎÀµÂÎ
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¥¡Ë¤È¡¢¤½¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì·ë¤Ð¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ì¯¤Ê¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Ì¿¿Î©¤Æ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¸´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè9½µ¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡×¡Ê11·î24Æü¡Á28ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤È¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ËÁ¦¤á¤é¤ì¤¿¾¾¹¾¤Î¾ë»³°ð²Ù¿À¼Ò¤ò»²·Ø¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¾¹¾¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾¾¹¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³¹¡£¤¤¤Ä¤«·¯¤ÈÊâ¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Ì¿¿¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡×¡Ê11·î17Æü¡Á21ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¥È¥¤¬¡¢ÉÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÃæ¿È¤ò¿á¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬É¬»à¤Ë¼é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¶Ó¿¥¤ä¶µ¤¨»Ò¤é¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¯¥¤¥º¤ò¼¡¡¹¤È½Ð¤·¡¢Àµ²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê¼Ì¿¿¤Î½÷À¡Ë¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ÎÊý¤¬±üÍÍ¤«¤´»ÐËå¤«¤½¤ì¤È¤â¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤¢¤¤é¤«¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥È¥¤¬¡Ö¤³¤Î¤ª¼Ì¿¿¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»Ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤È¡×¤È½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥Ó¡¼¥ë¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¼é¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤è¤Û¤ÉÂç»ö¤Ê¿Í¤À¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤¬¡¢¥È¥¤Ï¤³¤ÎÇÛÎ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¢£¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤ÎÉô²¼¤Î½÷À
¤½¤Î½÷À¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¡Ê1861-1929¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤È¤Ï¡¢¼ã¤¤»þ´ü¤«¤é¤¿¤¬¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£
¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Î¥×¥é¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÆîËÌÀïÁè¤ÇÁÂ³«¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¼Â²È¤¬º¤µç¡£10Âå¤Ë¤·¤ÆÊ¸É®¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬½ñ¤¤¤¿µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¼Ò¤È¤¤¤¦¿·Ê¹¼Ò¤Ëµ»ö¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÆ±¼Ò¤ËÉë¤¤¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÊ¸·ÝÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ï¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢¿·Ê¹¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ä»¨»ï¡Ö¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ê¤É¤Îµ¼Ô¤äÊÔ½¸¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¡¢1889¡ÊÌÀ¼£22¡ËÇ¯¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤¬¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¤È¤¤¤¦½÷Àµ¼Ô¤òÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥ô¥§¥ë¥Ì¤Î¾®Àâ¡Ø80Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¡Ù¤è¤êÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÀ¤³¦¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¡Ö¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤âÂÐ¹³¤·¤Æµ¼Ô¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥é¥¤¤Î72Æü¤È6»þ´Ö10Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â76ÆüÈ¾¤ÇÀ¤³¦¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¢£Â©»Ò¤Ï¡Ö°ì¼ï¤ÎÎø°¦¡×¤Èµ¤·¤¿
¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î´Ø·¸¾å¤ÇÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦°ì¼þ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤è¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÅÏ¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤¬²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤Ë2Æü´ÖÂÚºß¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥³¥¹¥â¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×»ï¾å¤Ë12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÆüËÜÂÚºßµ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤ÀÍâÇ¯¡¢1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¡£Èà½÷¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤¤¤«¤ËÊ¸ÌÀ¼Ò²ñ¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¶·é¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤ÏÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿¼¤¤¸òÍ§¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤³¤È¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î±ýÉü½ñ´Ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÄ¹ÃË¤Î¾®Àô°ìÍº¤ÏÃø½ñ¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¤Ë¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É½÷»Ë¤È¤Î¿Æ¸ò¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì¼ï¤ÎÎø°¦¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ì¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÇòÇ®¤ÎÎø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âô»³¤Î·Ö¤Î¤´¤È¤À¶ÑØ¤ÊÎø¤Ç¤¢¤ë¡×
¢£°ãË¡¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é·ëº§¢ªÇËÃ¾
¤½¤ì¤¬°Õ¿Þ¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¤½¤¦¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬ÍèÆüÁ°¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¤Î·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÉÔ¹¬¤Ê·ëº§¤Îµ²±¤¬¡¢Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼ã¤¥Ï¡¼¥ó¤Ï1874¡ÊÌÀ¼£7Ç¯¡Ë¤Ë¿·Ê¹¼Ò¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¡¢¹õ¿Í¤È¤Îº®·ì½÷À¥¢¥·¥ê¥¢¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¤È·ëº§¤¹¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢Çò¿Í¤È¹õ¿Í¤Î·ëº§¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¾¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ç¯¸å¤Ë·ëº§À¸³è¤ÏÇËÃ¾¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ë¶É¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï1891¡ÊÌÀ¼£24¡ËÇ¯Ãæ¤Ë¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¤È»ö¼Â¾å¤Î·ëº§¤ò¿ë¤²¡Ê¥Ï¡¼¥ó¤¬µ¢²½¤·¤Æ¾®ÀôÈ¬±À¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÍÀÒ¾å¤Î·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¸å¤Î1896Ç¯¡Ë¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤âË¡Î§²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦W¡¦¥¦¥§¥Ã¥È¥â¥¢¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¸å¤â¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Ë½ñ´Ê¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤Î¤Ê¤«¤Î¡Ö»×¤¤¿Í¡×¤Ï¤¿¤¬¤¤¤Ë¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Ï¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë9ºîÌÜ¤ÎÃøºî¤Ç¡¢1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÆüËÜ»¨µ¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÊû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥ó¤Î°äÂ²¤Ø¤Î¸¥¿È
¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÈ¯¤Ã¤Æ¸å¡¢2¿Í¤¬²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç²ñ¤¨¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤ËÃ»´ü¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢1902¡ÊÌÀ¼£35¡ËÇ¯¤«¤é1Ç¯¤Þ¤¿¤Ï2Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÆ¯¤¸ý¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤Ç20²ó¤ÎÏ¢Â³¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥³¥ì¥é¤¬Î®¹Ô¤·¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬Ë×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î°äÂ²¤¿¤Á¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤º1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¤Ë¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤È½ñ´Ê¡Ù¡ÊÁ´2´¬¡Ë¤ò¡¢1910¡ÊÌÀ¼£43¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ»þÂå¤Î½ñ´Ê¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¤ò¾®Àô²È¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ºîÌÜ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¸å¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¥»¥Ä¤Ë°¸¤Æ¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØÀ¸³¶¤È½ñ´Ê¡Ù¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë½½Ê¬¤ÊÍø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ°¦¤Ê¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²£»³Îµ°ìÏºÌõ¡Ë¡£
¢£¥»¥Ä¤¬Êú¤¤¤¿Ê£»¨¤Ê»×¤¤
¤à¤í¤ó¡¢¥»¥Ä¤â¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1907¡ÊÌÀ¼£40¡ËÇ¯4·î3ÆüÉÕ¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸Î¿Í¤Ë·¹¤±¤é¤ì¤¿¤´»Ù±ç¤ÎµÇ°ÉÊ¡ÊÃð¡¦Á°½Ò¤Î¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤È½ñ´Ê¡Ù¤Î¤³¤È¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Î²¹¤«¤ß¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤¤Ê¤ëËÜ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¼Â¤Ë¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¹üÀÞ¤ê¤È¡¢¿¼¤¤¿¼¤¤Í§¾ð¤è¤êÍè¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â£¤êÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂ£¤êÊª¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ï3²óÍèÆü¤·¡¢1922¡ÊÂçÀµ11¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÎËÙÃ¼¤Ë¤¤¤Þ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×¤âË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥Ä¤¬Êû¤²¤¿´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥½¤äµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢É×¤ÈÈà½÷¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¿¼¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤¤¤À¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë