トヨタの「スライドドア“SUV”」！ “カローラクロス”より小さい「全長4.3m級ボディ」＆2.0リッターエンジン採用！ カクカクボディもイイ“4WDミニバン”「Tjクルーザー」とは

スライドドア採用のクロスオーバーSUV！

2017年10月25から11月5日に開催された第45回東京モーターショーでトヨタが発表した「Tjクルーザー」は、SUVとバンを融合させた新しいジャンルのクロスオーバーコンセプトです。この発表以降、未だに市販化を望む声が絶えませんが、果たして登場する日はくるのでしょうか。

トヨタのSUVのミニバン！

Tjクルーザーという名称には、アクティブに使いこなせるツールボックスを意味する「TOOL-BOX」の「T」と、楽しさを表す「JOY」の「J」、そしてトヨタの伝統的SUVラインに採用されている「クルーザー」が組み合わされており、日常の実用性とアウトドアでの楽しさを兼ね備えた車という意図が込められています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの「スライドドアSUV」です！（40枚）

エクステリアは、直線を基調としたスクエアなキャビンを採用し、バンらしいユーティリティ性とSUVの力強さを融合。大型フロントグリルや大径タイヤが装備され、アウトドア志向のデザインが強調されています。また、タフなイメージを表現するために、ボンネットやルーフには傷が付きにくい素材が用いられています。

ボディサイズは、全長4300mm×全幅1775mm×全高1620mmで、見た目から想像するよりもコンパクトな設計です。トヨタ「カローラクロス」より小柄ながら、全高はやや高めとなっており、都市部の駐車スペースにも適応するサイズ感になっています。

インテリアでは、助手席側の前後シートをフルフラットにすることが可能で、約3メートルの長尺物を積載できます。この機能により、サーフィンのロングボードや自転車などの大型荷物を容易に収納できるのが大きな特徴です。

また、リアゲートは開口部が広く設計されており、荷物の出し入れがスムーズ。さらに、シート背面やデッキボードには多数の固定ポイントが配置され、荷物をしっかりと固定できるよう工夫されています。

後席にはスライドドアを採用し、左右どちら側からでも荷物の出し入れが可能。アウトドアから日常まで、幅広いシーンで利便性を発揮します。

パワートレインは、2リッターエンジン＋モーターのハイブリッドシステムを想定。駆動方式は前輪駆動および4輪駆動としており、非常に現実的なパッケージングとなっています。

このTjクルーザーは、あくまでコンセプトモデルとして発表されたものですが、その現実味を帯びた設計や高い実用性が多くの注目を集め、市販化を求める声が後を絶ちません。現時点では実現していないものの、「いつか登場するのでは」という期待が根強く残っており、SNSではさまざまな投稿が寄せられています。

最も多いのが、「TjクルーザーのようなSUVバン、発売が待ち遠しい！」「どうしてTjクルーザーがまだ市販化されないのか不思議」「Tjクルーザー、もし販売されたら絶対にヒットすると思う」「早く市販されるのを楽しみにしています！」「これだけニーズがあるのに、なぜ発売しないのか理解できない」といった市販化を待ち望む声です。

その他にも、「スライドドア付きSUVのコンセプトがとてもユニークで惹かれた」「このゴツゴツした外観デザインが本当に魅力的！」「スライドドアとSUVの組み合わせなんて新鮮で素晴らしい！」「アウトドアで活躍しそうなタフなデザインが大好き」というデザインやコンセプトへの高評価な意見が目立ちます。

市場ニーズに関しては、「アウトドアやスノーボードが趣味の人にはぴったりだと思う」「日本では三菱デリカがスライドドアSUVの定番だけど、トヨタも挑戦して欲しい！」「どう考えても需要があると思う」という声も。市販化への熱い期待が寄せられている注目のクルマです。